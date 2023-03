VIDEO. Esssseptionnelle : la première interview de Vincent Moscato à 17 ans (avec des cheveux)

RMC nous a dégotés la première interview de Vincent Moscato pour France 3 en 1982 alors qu'il n'avait que 17 ans. On a du mal à imaginer l'ancien talonneur timide.

VIDEO. Est-ce la meilleure équipe de France de l'histoire ? ''Oui, c'est la plus complète''Vincent Moscato ne laisse personne indifférent. L'ancien talonneur est une des figures bien connues du monde du rugby dans l'Hexagone. Il y a ceux qui aiment le personnage. Mais également ceux qui ne supportent pas sa façon de dire les choses, pour rester poli. Désormais sur RMC, l'ancien rugbyman n'est en effet pas du genre à avoir sa langue dans sa poche. S'il n'est pas toujours le plus précis sur le nom des joueurs, il dit ce qu'il pense avec son phrasé et ses répliques bien à lui. On aurait du mal à l'imaginer timide et ne sachant quoi dire. Et pourtant, à une équipe, Vincent Moscato avait non seulement plus de cheveux sur le caillou, mais il était beaucoup moins à l'aise face à micro. RMC nous a dégotés sa première interview pour France 3 en 1982 alors qu'il n'avait que 17 ans. Et c'est un Moscato tout timide avec une petite voix qu'on découvre. Un moment hilarant pour Denis Charvet et un peu gênant pour le principal intéressé.

Il est ensuite devenu bien plus à l'aise :