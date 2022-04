VIDÉO. En pleine lucarne ! Le talonneur de l’Angleterre Jamie George humilie les footeux

Dans l’émission Soccer AM, Jamie George s’est essayé à un exercice que bien des joueurs de foot professionnels auraient raté.

Comme quoi, on peut être un international expérimenté dans le monde du ballon ovale en restant ami avec celui aux formes plus arrondies. C’est le cas notamment de Jamie George qui s’est présenté au challenge proposé par l’émission britannique Soccer AM de Sky Sports. Pour la matinale, le talonneur au plus de 60 sélections avec l’Angleterre et joueur des Saracens s’est illustré. En reprise de volée, le première ligne frappe le ballon avec un extérieur du pied qui envoie le cuir en pleine lucarne. Désormais, il ne reste plus qu’à attendre qu’Owen Farrell laisse son talon face aux perches. En tout cas, bon nombre de joueurs de foot rêveraient de posséder la patte de l’international britannique. L’ancien joueur de Premier League Fabrice Muamba n’ayant pas réussi ce défi par exemple durant la même émission.

Si vous pensez que cette réussite vient d’une chance monstrueuse, le reste de l’émission prouve le contraire. Durant plusieurs challenges se suivant, le talon triple champion d’Europe a voulu nettoyer la lucarne à plusieurs reprises. À l’image du mentor de Jonny Wilkinson, Steve Black, qui a été membre du staff de l’équipe de rugby et de football de Newcastle (Newcastle Falcons et Newcastle United), une belle carrière attend peut-être Jamie George dans les prochaines années.