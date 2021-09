VIDEO - En Angleterre, le supersonique Adam Radwan refait le coup en déposant toute la défense de Bath !

Une nouvelle fois, l'ailier de Newcastle Adam Radwan a fait parler la poudre ce week-end, permettant à son équipe de s'imposer 20 à 13 sur la pelouse de Bath.

La semaine dernière - même jour, même heure, même pomme - nous vous présentions l'un des nouveaux joyaux du rugby anglais, et notre chouchou depuis quelque temps : Adam Radwan. Le garçon est trapu (1m79 pour 92kg), sent les coups et est surtout vif comme l'éclair. Annoncé à 10,60 secondes sur 100 mètres sans qu'aucun chrono' ne soit officiel, l'ailier de Newcastle a en revanche bien été flashé à 10,85 mètres par seconde en sprint par le staff de l'équipe d'Angleterre. Soit une pointe à environ... 39km/h !

Après avoir ridiculisé la défense des Harlequins champions d'Angleterre le week-end dernier, le speedster de 23 ans en a fait de même avec celle de Bath. Décalé sur une inversion grand côté, Radwan a intelligemment profité de se retrouver face à des avants (Jonker et Bayliss) pour placer un petit saut de cabri, une accélération foudroyante pour prendre l'intervalle et un crochet sur Max Ojomoh, placé en second rideau, pour finir le travail. Le tout avec une facilité déconcertante. Celle qui, en cette après-midi pluvieuse, a illuminé la pelouse du Recreation Ground.