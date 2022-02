VIDÉO. En 2001, le monde découvrait la bombe fidjienne, Rupeni Caucaunibuca

En 2001, Rupeni Caucaunibuca faisait ses débuts dans le rugby professionnel, avec Northland. L'occasion de revivre les exploits de l'un des joueurs les plus fantasques de ce sport.

Légende vivante du rugby fidjien et du rugby tout court, Rupeni Caucaunibuca a longtemps marqué les spectateurs du championnat français. Génial sur le terrain, il détonnait, doté d'une pointe de vitesse époustouflante et d'un gabarit plutôt enrobé pour un ailier. Capable de renverser n'importe quelle situation sur un coup d'éclat, ''Rup's'' a longtemps fait le bonheur d'Armandie, lorsque celui-ci portait la tunique agenaise. Débarqué en 2004 au SUA, il y est resté six ans, avant de faire un retour manqué en 2014. Entre temps, le natif de Nabouwalu a évolué du côté du Stade Toulousain entre 2010 et 2012. Jugé parfois ingérable, il reste l'un des joueurs les plus spectaculaires que notre sport ait pu connaître.

La chevauchée légendaire de Rupeni Caucaunibuca face aux Bleus n'a pas si mal vieilli [VIDEO]

L'occasion de se replonger dans des images d'archives. En effet, ce mercredi, RugbyPass nous remontre les débuts de ''Caucau'' en 2001. Celui-ci, alors âgé d'à peine 21 balais, évoluait du côté de Northland en Nouvelle-Zélande. Et on vous l'accorde, était bien plus affûté que lors de ses passages dans l'Hexagone. Le microcosme de la balle ovale découvrait alors la bombe fidjienne, qui s'engagera avec les Blues, une saison plus tard avant de s'envoler pour la France. À consommer sans modération.

If you needed a reminder why the rugby world lost its mind over Rupeni Caucaunibuca in 2001 🔥 #Rugby pic.twitter.com/o00m0z1Vzi — RugbyPass (@RugbyPass) February 8, 2022

Thierry Dusautoir son partenaire et capitaine au Stade Toulousain, ne tarit d'ailleurs pas d'éloges à son sujet.