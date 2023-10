VIDEO. DEFI PRONOS. Un 4e titre pour les All Blacks ou les Springboks ? Nos pronostiqueurs ont la réponse !

Ce samedi, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud s'affrontent en finale de la Coupe du monde. Nos pronostiqueurs sont confiants pour les All Blacks, et vous ?

Le jour de gloire n'arrivera pas pour le XV de France cette année. Mais pour la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, c'est le grand moment de marquer l'histoire. Les All Blacks comme les Springboks ont l'occasion de remporter un 4e titre mondial ce samedi soir au Stade de France. Ce n'est pas la finale rêvée par les supporters tricolores. Mais cela reste tout de même une superbe affiche comme l'explique Thibault :

C'est une affiche de rêve. Même si on est déçus de ne pas voir les Bleus face aux Blacks, en tant que passionné de rugby, on ne peut qu'être excités et impatients à l'idée de voir ces deux grandes nations de l'ovalie s'affronter à ce stade de la compétition. Ce ne sera que la deuxième finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud malgré tous les titres qu'elles ont remportés. On espère voir du spectacle.

Comme depuis le début du Mondial, nos consultants et nos rédacteurs ont joué le jeu des pronostics avant les deux derniers matchs de la compétition. En jeu, la première place de notre Défi Pronos après des semaines de compétition acharnées. Pour l'heure, l'ancien 3e ligne Jean Monribot domine encore les débats avec 60 points devant Greg (55), Théo (47) et Thibault (44).

Il y a eu des déceptions, des rendez-vous manqués et de bonnes surprises avec les victoires des Fidji face à l'Australie ou encore du Portugal face à ces mêmes Fidjiens. Tout pourrait changer ce week-end et un retournement de situation n'est pas à exclure.

Néanmoins, en ce qui concerne la petite finale, l'ancien talonneur Grégory Arganese ne donne pas cher de la peau des Argentins face aux Anglais : "Je les vois gagner de 10 à 15 points. Ils sont très pragmatiques. Quand on fait des fautes, on le paie cash. Les Pumas font énormément de fautes. Ils pourraient pris dans l'euphorie et mettre trop d'énergie avec certains spécimens qui ont du mal à se canaliser. Et ça pourrait influer sur le score avec des cartons."

Une chose est sûre, si les Argentins veulent décrocher cette 3e place et offrir une belle sortie à certains de leurs joueurs emblématiques, ils devront éviter à tout prix de tomber dans le faux rythme des Anglais. C'est à eux de proposer des choses et d'envoyer du jeu sous peine d'avoir de gros regrets.

Quid de cette finale au sommet ? Les Sud-Africains ont mis énormément d'expérience sur la feuille de match avec une composition qui dépasse les 900 sélections. Une équipe qui a un énorme vécu commun et qui a déjà remporté le titre il y a quatre ans. La question est de savoir quelle sera leur stratégie face à des All Blacks qu'ils ont battus il y a quelques semaines en match de préparation.

A l'époque, les Boks avaient déjà aligné un banc à 7 avants et cela avait payé face à des Néo-Zélandais réduits à 14. L'histoire pourrait être bien différente ce samedi soir face à une équipe qui est montée en puissance et qui dispose dans ses rangs des joueurs capables d'exploits.

On pense bien évidemment à Will Jordan, mais Théo met aussi une pièce sur Mark Telea. "Certains le comparent à Joe Rokocoko. Il est absolument ahurissant et on comprend pourquoi il a pris la place de Fainga'anuku. Surnommé le "mamba", il se faufile entre les défenseurs et peut créer un exploit à partir de rien." Sera-t-il décisif pour les All Blacks ? Réponse ce samedi. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre ultime émission afin de découvrir qui sera le meilleur pronostiqueur de cette Coupe du monde 2023.