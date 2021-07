VIDEO. Courage, volonté, la reconstruction de Romain Carlier, cinq ans après son terrible accident

Ancien joueur du Rugby Club Compiégnois Romain Carlier continue de se battre pour pouvoir rejouer au rugby malgré son terrible accident.

Miraculé, Romain Carlier démarre une nouvelle vie au bord du préLa vie de Romain Carlier a basculé en avril 2017 lorsqu'il a été brulé à 80% alors qu'il travaillait sur un chantier. Mais heureusement, sa vie s'est pas arrêtée ce jour-là. L'ancien joueur Rugby Club Compiégnois, soutenu à l'époque par de grands noms du rugby mondial, s'est battu, notamment pour remarcher et retrouver petit à petit sa vie d'avant. Deux ans après son accident, il était déjà de retour sur les terrains, du moins sur le bord pour coacher les 3/4 de la réserve RCC contre Evreux au Stade Jouve-Senez. Désormais son rêve est d'obtenir une licence et surtout de rejouer un match officiel. Il continue la rééducation, pour décoller la peau des muscles après avoir été greffé, et la préparation physique. En début d'année, il s'était lancé le défi de faire Paris-Roubaix à vélo et ne compte pas s'arrêter-là.