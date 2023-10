VIDEO. COUPE DU MONDE. Vous vous souvenez de la demi-finale dantesque de 2015 entre les All Blacks et les Springboks ?

Avant la finale de Coupe du Monde de ce samedi, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud se sont affrontées lors de la demi-finale de 2015, en Angleterre.

Les triples champions du monde springboks et all blacks avaient livré une grande prestation digne d’une finale en 2015 (avec un score de 20-18 pour les Néo-Zélandais).

Un match plus bien plus serré que la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et l’Argentine du week-end dernier (défaite des Pumas 44 à 6). COUPE DU MONDE. ''Un match qui n'aurait même pas dû avoir lieu'', la presse étrangère blasée par la demi-finale des All BlacksLes Sud-Africains s’en étaient remis à la botte d’Handré Pollard, auteur de 15 des 18 points de son équipe. Malgré des défenses qui prenaient souvent le pas sur les attaques, les Néo-Zélandais avaient inscrit deux essais par l’intermédiaire de Jérôme Kaino et Beauden Barrett.

Duels de légendes

La Nouvelle-Zélande championne du monde de 2015 alignait une des équipes les plus fortes de l'histoire de la Coupe du mondee. On retrouvait dans ses rangs des joueurs tels que Dan Carter, Richie McCaw, Ben Smith, Ma’a Nonu ou encore Conrad Smith.

Les Springboks avaient un jeu moins spectaculaire que les coéquipiers de Kieran Read, mais s’appuyaient sur un pack d’avants surpuissant, avec notamment Bismarck Du Plessis, Tendai Mtawarira, Schalk Burger et François Louw.

Ce match fut l’occasion d’assister à des affrontements entre Bryan Habana et Julian Savea, Aaron Smith et Fourie du Preez, Nehe Milner-Skudder et JP Pietersen…

Des retrouvailles en finale

De nombreux joueurs ayant participé à cette demi-finale s’affronteront de nouveaux ce samedi.

Côté sud-africain, 7 joueurs titulaires en 2015 pourront participer à la finale de la Coupe du Monde à Paris : Frans Malherbe, Eben Etzebeth, Duane Vermeulen, Handré Pollard, Damian de Allende, Jesse Kriel et Willie Le Roux.

Un nombre qui dépasse le total de la Nouvelle-Zélande, qui comptait seulement 4 joueurs : Dane Coles, Sam Whitelock, Brodie Retallick et Aaron Smith.

La finale de ce mondial au Stade de France verra donc une équipe soulever la Coupe Webb Ellis pour la quatrième fois, dans une rencontre qui s’annonce aussi serrée et tendue qu’en 2015.