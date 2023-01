VIDEO. Comme dans son salon, Salakaia-Loto finit assis au milieu des supporters en plein match

Pris par la taille de l'en-but et sa proximité avec les tribunes, le joueur de Northampton Lukhan Salakaia-Loto s'est retrouvé au milieu des supporters.

Si l'on vous dit meilleur championnat du monde, vous répondez ? Certainement notre cher et tendre Top 14, à l'image du régal qu'il nous a proposé avec ce Clermont vs Toulouse en guise de premier match de l'année. Si l'on vous dit maintenant championnat le plus spectaculaire du monde, vous dîtes ? En se basant sur l'imaginaire collectif, vous citerez probablement le Super Rugby, où les attaquent finissent toujours par prendre le pas sur les défenses. Pourtant, tout cela serait à nouveau toiser nos voisins anglais et leur magnifique championnat qu'est le Premiership. Chaque semaine, les essais pleuvent, les actions de folie aussi et autant de spectacle pourrait finalement nous donner l'impression que c'est Noël tous les week-ends, outre-Manche.

Lors de la rencontre entre Northampton et les Harlequins en ce dimanche premier de l'an, certains ont d'ailleurs certainement cru voir comme le Père Noël qui se joindrait à eux lors d'un repas de fêtes. En effet, les yeux rivés sur la gonfle alors qu'elle rebondissait dans l'en-but et lancé à toute vitesse, le Saint Lukhan Salakaia-Loto n'a pas pu s'arrêter à temps et a tout simplement fini en tribunes, assis aux côtés des supporters du Franklins Garden. Pour la plus grande joie de ces derniers, qui se sont néanmoins fait une belle frayeur (coucou madame en rose au premier rang), le 2ème ou 3ème ligne australien étant physiquement plus proche du Grinch que de Santa Claus (1m98 pour 123kg). Une scène habituellement plutôt réservée à la folie du basket américain et pratiquement inconcevable en France, où les tribunes sont bien souvent plus éloignées du terrain. Mais il faut dire qu'à côté des en-buts anglais, les studios parisiens paraîtraient presque grands...