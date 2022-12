VIDEO. Ce double sauvetage incroyable de Bristol a subjugué les fans de Premiership !

Ce mardi soir, Bristol a remporté son premier match de Premiership en trois mois en battant les Harlequins sur leur pelouse grâce à une superbe action défensive.

RUGBY. Plus de 300 millions de dettes pour les clubs anglais ! La Premiership en route vers un désastre ?Bristol vit une saison 2022/2023 compliquée. Après dix journées, les Bears occupent la 10e avec seulement trois succès au compteur. Avant ce mardi soir, ils n'avaient plus gagné en Premiership depuis octobre dernier. La parenthèse européenne leur a visiblement fait du bien. Vainqueurs de l'USAP et de Zebre, ils ont enchaîné sur une troisième victoire de rang toutes compétitions confondues en dominant les Harlequins sur leur pelouse. Ces derniers ont pourtant eu l'occasion de sceller la victoire à la 79e, mais les visiteurs ont refusé de concéder un nouveau revers. Parfaitement servi par un coéquipier, le centre André Esterhuizen n'avait plus qu'à courir vers la Terre promise. Mais dans un effort désespéré, l'ouvreur Alan McGinty a réussi à taper dans son pied. Ce qui a eu pour effet de faire basculer le Sud-Africain. Mais il pouvait encore marquer en glissant. C'est alors que l'ailier Tom Whiteley a surgi pour faire exploser le ballon des mains du centre des Harlequins devant la ligne ! Un sauvetage in extremis qui a privé les locaux de l'essai de la victoire et permis à Bristol de l'emporter pour la première fois depuis trois mois !