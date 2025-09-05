VIDÉO. Colomiers cartonne, Biarritz explose : Bouhraoua sort la sulfateuse après le naufrage

Solide et inspiré, Colomiers a dominé de la tête et des épaules un Biarritz méconnaissable (44-10). Une prestation collective aboutie pour prendre la tête du championnat.

Colomiers a frappé un grand coup ce jeudi soir en ouverture de la 2e journée de Pro D2.

Sur leur pelouse de Michel-Bendichou, les Haut-Garonnais n’ont laissé aucune chance à un Biarritz dépassé dans tous les secteurs (44-10). Avec cinq essais inscrits et un bonus offensif validé dans les dernières minutes par Serrano, la Colombe s’installe provisoirement en tête du championnat.

Un match impeccable pour les locaux

Pourtant, tout avait bien commencé pour les Basques, grâce à une pénalité de Retière (0-3, 5e). Mais la réaction columérine ne s’est pas fait attendre. Portés par un Delpy impeccable au pied (19 points), les hommes du duo Nicot-Beco ont récité leur rugby : du mouvement, de la vitesse, des prises d’intervalles tranchantes. Plataret, Marta et Pinto ont concrétisé cette domination par des essais limpides, envoyant les Biarrots au tapis dès la première période (34-10 à la pause).

En face, le BO n’a jamais trouvé la bonne carburation. Sans rythme ni agressivité, les Basques ont subi dans les collisions et manqué cruellement de discipline. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 18 plaquages manqués, 14 turnovers et deux cartons jaunes. Une copie trop faible pour espérer rivaliser dans un championnat où chaque détail compte.

Le manager biarrot furieux

De quoi déclencher la colère noire de leur manager, Boris Bouhraoua, au coup de sifflet final : « Ce soir, il n’y a pas eu de combat. Et au rugby, le strict minimum, c’est de combattre. Ce qui s’est passé, c’est inadmissible. » Le technicien n’a pas mâché ses mots, regrettant « un manque de pied et un manque de défense » (via Rugbyrama), avec des sorties de camp ratées et une mauvaise organisation.

La Colombe poursuit son envol 🕊️

Deuxième succès de rang pour @ColomiersRugby qui confirme son bon départ ! ✌️#PROD2 pic.twitter.com/GMWAEmvvZs — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) September 4, 2025

Le contraste avec la victoire convaincante face à Béziers lors de la première journée est saisissant. « C’est un dur retour sur terre », a résumé Bouhraoua, appelant à une « grosse remise en question collective ». Et d’ajouter avec fermeté : « J’espère que la fierté en a pris un coup. On n’a pas fait honneur au maillot du Biarritz Olympique. »

Du côté de Colomiers, la soirée est idéale : un public conquis, un bonus offensif sécurisé à la dernière minute par Serrano et une première place provisoire au classement. Une dynamique parfaite avant un déplacement attendu à Oyonnax dans huit jours. Pour Biarritz, en revanche, le temps presse déjà : un nouveau voyage périlleux à Provence Rugby se profile, avec l’obligation de réagir pour éviter de laisser le doute s’installer.