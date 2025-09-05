VIDÉO. Colomiers cartonne, Biarritz explose : Bouhraoua sort la sulfateuse après le naufrage

Colomiers a frappé un grand coup ce jeudi soir en ouverture de la 2e journée de Pro D2.
Sur leur pelouse de Michel-Bendichou, les Haut-Garonnais n’ont laissé aucune chance à un Biarritz dépassé dans tous les secteurs (44-10). Avec cinq essais inscrits et un bonus offensif validé dans les dernières minutes par Serrano, la Colombe s’installe provisoirement en tête du championnat.
Un match impeccable pour les locaux
Pourtant, tout avait bien commencé pour les Basques, grâce à une pénalité de Retière (0-3, 5e). Mais la réaction columérine ne s’est pas fait attendre. Portés par un Delpy impeccable au pied (19 points), les hommes du duo Nicot-Beco ont récité leur rugby : du mouvement, de la vitesse, des prises d’intervalles tranchantes. Plataret, Marta et Pinto ont concrétisé cette domination par des essais limpides, envoyant les Biarrots au tapis dès la première période (34-10 à la pause).
En face, le BO n’a jamais trouvé la bonne carburation. Sans rythme ni agressivité, les Basques ont subi dans les collisions et manqué cruellement de discipline. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 18 plaquages manqués, 14 turnovers et deux cartons jaunes. Une copie trop faible pour espérer rivaliser dans un championnat où chaque détail compte.
Le manager biarrot furieux
De quoi déclencher la colère noire de leur manager, Boris Bouhraoua, au coup de sifflet final : « Ce soir, il n’y a pas eu de combat. Et au rugby, le strict minimum, c’est de combattre. Ce qui s’est passé, c’est inadmissible. » Le technicien n’a pas mâché ses mots, regrettant « un manque de pied et un manque de défense » (via Rugbyrama), avec des sorties de camp ratées et une mauvaise organisation.
La Colombe poursuit son envol 🕊️— Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) September 4, 2025
Deuxième succès de rang pour @ColomiersRugby qui confirme son bon départ ! ✌️#PROD2 pic.twitter.com/GMWAEmvvZs
Le contraste avec la victoire convaincante face à Béziers lors de la première journée est saisissant. « C’est un dur retour sur terre », a résumé Bouhraoua, appelant à une « grosse remise en question collective ». Et d’ajouter avec fermeté : « J’espère que la fierté en a pris un coup. On n’a pas fait honneur au maillot du Biarritz Olympique. »
Du côté de Colomiers, la soirée est idéale : un public conquis, un bonus offensif sécurisé à la dernière minute par Serrano et une première place provisoire au classement. Une dynamique parfaite avant un déplacement attendu à Oyonnax dans huit jours. Pour Biarritz, en revanche, le temps presse déjà : un nouveau voyage périlleux à Provence Rugby se profile, avec l’obligation de réagir pour éviter de laisser le doute s’installer.
Jak3192
Un coach qui dès le 1er match fait une telle sortie médiatique,
me demande si c'est un bon plan...
jujudethil
De plus, nous n’avons pas eu droit à la phrase habituelle de l’arbitre’ Écoutez monsieur Acebes je vous ai assez entendu ´
😳
jujudethil
Après la défaite de Biarritz, quel Brouhaha dans les vestiaires.🤭.
NMa
Le BO complétement inoffensif.
Colomiers très en place, si ils continuent comme cela, il faudra compter sur eux pour le Top 6.