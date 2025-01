VIDEO. Wade et son dribble interminable à la Olive et Tom, l'essai de 90 mètres qui fait vibrer la Challenge Cup

Un dribble parfait, une course folle : Christian Wade a inscrit un essai magistral face aux Scarlets. Retour sur ce moment digne d’Olive et Tom qui a marqué le week-end en Challenge Cup.

Dernière journée de la phase de poules de ce week-end. Et si la Champions Cup attire tous les regards, on n'en oublie pas les clubs français engagés dans la Challenge Cup. A ce titre, le MHR est très bien parti avec trois succès en autant de matchs. Lyon est aussi dans le coup avec deux victoires à l'instar de Pau.

Les clubs de Top 14 bien partis

C'est un peu plus compliqué pour l'USAP et Vannes, dont ce n'est clairement pas l'objectif, tandis que Bayonne peut également croire aux phases finales. Ce dimanche, les Basques accueillent les Anglais de Gloucester.

Une formation qui avait notamment pris la foudre sur la pelouse des Bretons du RCV lors de la deuxième journée. Le week-end dernier, les Cherry and whites ont retrouvé des couleurs en dominant les Scarlets.

Un succès 31 à 7 aux dépens des Gallois qui les replacent au deuxième rang du groupe devant l'Aviron Bayonnais. La rencontre du week-end est donc primordiale pour le classement final de la poule. Mais aussi pour savoir quels seront les prochains adversaires des formations qualifiées.

Pour rappel, les vainqueurs de poules seront classés de 1 à 3, les deuxièmes de poules seront classés de 4 à 6, les deux meilleurs troisièmes de poules seront classés 7 et 8. Ces équipes joueront leur 8e à la maison.

Les Bayonnais comme les Anglais ont donc tout intérêt à performer ce dimanche pour s'assurer d'affronter une équipe moins bien classée au printemps. Si les pensionnaires de Jean Dauger sont solides à la maison, Gloucester possèdent aussi des armes offensives dans ses rangs.

Christian Wade a fait vibrer la Challenge Cup

On pense notamment à l'ancien joueur du Racing 92, Christian Wade. De retour au pays cette saison, l'ancien international anglais a inscrit un superbe essai face aux Scarlets la semaine dernière en fin de partie.

Suite à une mauvaise transmission des visiteurs, Wade a jailli et tapé à suivre pour lui-même. À la lutte avec un adversaire, puis un second, il a parfaitement ajusté son dribbling à la manière d'un footballeur. Avant d'être le premier à exercer une pression sur le cuir dans l'en-but, 90 mètres plus loin. Une action digne d'Olive et Tom.