VIDEO. CHAMPIONS CUP. La vista de Le Garrec, les appuis de feu de Wade, le Racing assure le spectacle à l'Arena

Le Racing 92 a décroché sa qualification pour les phases finales de la Champions Cup à la faveur d'une victoire bonifiée face à Cardiff. Un match spectaculaire.

Une seule victoire aura suffi au Racing 92 pour se qualifier pour les 8es de finale de la Champions Cup. Pour rappel, les quatre premiers de chaque poule accèdent au tour suivant. Après trois revers en autant de matchs, les Franciliens avaient encore leur destin en main.

Ce samedi face à Cardiff, ils ont fait ce qu'il fallait pour remporter un succès bonifié. Lequel leur permet de terminer devant l'Ulster. Il faudra cependant se déplacer au tour suivant. Ce qui ne sera pas une mince affaire compte tenu du niveau des équipes qui ont terminé en tête de leur groupe à l'instar de l'UBB ou de Toulouse.

Malgré tout, le Racing 92 possède suffisamment de talent dans ses rangs pour espérer faire un coup en déplacement. Sous l'impulsion de sa charnière Nolann le Garrec/Antoine Gibert, tous deux appelés avec le XV de France, les locaux ont assuré le spectacle sur la pelouse synthétique de l'Arena.

RUGBY. 6 Nations. XV de France. Antoine Gibert : De l'ombre des stars à la lumière bleueAlors que les Gallois avaient trouvé la faille dès l'entame, c'est à la 17e que Kitione Kamikamica a débloqué le compteur des locaux. Lesquels sont rapidement passés de 3 à 0 à 20 à 7, après une nouvelle réalisation de Siya Kolisi, pour son premier essai.

Cardiff a bien réduit la marque avant les citrons mais les Franciliens ont passé la surmultipliée dès le début du second acte. Positionné à l'arrière, Tristan Tedder a fait parler sa vitesse après avoir sauvé une touche pour punir la défense des visiteurs à la 42e.

Quatre minutes plus tard, Nolann le Garrec sentait lui aussi le coup au large et jouait une pénalité rapidement.Tedder écartait l'ovale à Gibert jusqu'à l'aile de Christian Wade. L'Anglais a placé une première accélération avant de se jouer des défenseurs sur les appuis pour finalement s'effondrer dans l'en-but en puissance.

Une période d'autant plus compliquée pour Cardiff qu'en l'espace de sept minutes, le Racing 92 a plié le match avec un cinquième essai par Maxime Baudonne. 41 à 12, la messe était dite. Et ce ne sont pas les deux essais gallois à la 63e puis à la 71e qui ont changé la donne. Surtout que ce sont les ciel et blanc qui ont eu le dernier pour Tarrit à la 74e. Score final, 48 à 26.