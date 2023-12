VIDEO. CHAMPIONS CUP. Altercation Marcus Smith vs Thomas Ramos : citation à prévoir pour le Tricolore ?

Deux tête d’affiche, deux joueurs de caractère, un Français et un Anglais : forcément, ils ne peuvent qu’adorer se détester. Lors de la victoire de Toulouse ce dimanche sur la pelouse des Harlequins (19 à 47), Thomas Ramos et Marcus ont échangé quelques amabilités. Là, les avants jureront qu’il ne pouvait rien y avoir de bien méchant entre les deux ouvreurs du jour, et en effet, ce n’était pas Francis Ngannou qui faisait face à Cyril Gane non plus.

RÉSUME VIDÉO. 66 points et une orgie de jeu : Toulouse atomise les Harlequins dans le match de l’annéeUne altercation dont la genèse se trouverait après un jeu au pied raté du Toulousain autour de la 70ème minute de jeu et après lequel l’Anglais de 24 ans l’aurait chambré, à en croire les images vu sur le direct. Pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, 10 minutes plus tard, sur un ruck où ils se retrouvait, Ramos châtiait Smith en lui appuyant la face contre le sol avec insistance, ce qui aboutissait sur un accrochage flagrant. Puis à un bisou à la fin de l'action.

La balade toulousaine face aux Harlequins a ravi les supporters : ''Ce genre de Stade Toulousain est incroyable''On le disait : rien de bien méchant et simplement une explication de texte comme en trouve par poignées sur tous les terrains de France. Sauf qu’à ce niveau-là, les caméras sont partout et que la vidéo est bien évidemment devenue virale sur les réseaux sociaux anglais depuis. Qui tentent probablement de trouver du réconfort là où ils le peuvent après les 50 pions encaissés à la maison par les Quins, et à moins de 2 mois du Tournoi.

CHAMPIONS CUP. André Esterhuizen, ''le géant'' Springbok qui pourrait bien marcher sur la défense de ToulouseBref. La question qui demeure est de savoir si Thomas Ramos sera cité (et sanctionné) pour son geste, lui qui a déjà un passif avec les clubs anglais. La saison dernière, il avait écopé de 5 semaines de suspension à l’issue de la rencontre face à Sale suite à un léger coup de tronche sur son vis-a-vis. Et quand on sait que la commission de discipline de l’EPCR n’est pas vraiment clémente avec les Tricolores…





