VIDEO. Champions Cup. 2021, la leçon froide de Toulouse : le précédent que tout Bordeaux veut effacer dimanche

4 ans, un huis clos et 21 points plus tard… Bordeaux rêve de revanche. Le 1er mai 2021, le Stade Toulousain l’emportait en demi-finale de Champions Cup.

''Ce ne sont pas mes copains…'' : ce que la phrase de Roumat révèle du vestiaire toulousain avant la demieCe dimanche 4 mai, Bordeaux-Bègles retrouvera Toulouse pour une demi-finale de Champions Cup qui s’annonce bouillante. Mais ce n’est pas une première. Flashback : le 1er mai 2021, ces deux voisins de Garonne s’étaient déjà retrouvés à ce stade de la compétition. À l’époque, l’UBB découvrait, Toulouse imposait.

Un duel franco-français… sous contrôle

Ce jour-là, Ernest-Wallon sonnait creux : huis clos oblige. Mais sur le pré, c’était tout sauf mou. L’UBB, novice à ce niveau, entamait tambour battant et passait six points après 20 minutes grâce à la botte de Jalibert. En face, Toulouse avait fait du Toulouse malgré la pluie avec un essai de Lebel dès la 5 minutes.

On pensait alors que la rencontre serait rythmée jusqu'au coup de sifflet final. Raté. Après cette première réalisation de l'ailier des Rouge et Noir, plus rien avant le money-time hormis trois pénalités de Romain Ntamack (38e, 44e, 64e).

A l'époque, Thomas Ramos n'était déjà pas sur la feuille de match. Mais Antoine Dupont, lui, était présent. Et il avait comme souvent pesé sur le résultat final avec un essai décisif à la 71e après un travail dans la défense. Le demi de mêlée accélérant après une passe d'Holmes pour délivrer son équipe.

Quatre ans plus tard, la revanche ?

Cette demie, on s’en souvient comme d’un match fermé, âpre, presque étouffant. Mais aussi comme d’un passage de témoin raté pour Bordeaux. Et d’une nouvelle démonstration de sang-froid des Haut-Garonnais, qui s’envoleront ensuite vers leur 5e étoile européenne en disposant en finale du Stade Rochelais, 22 à 17. Champions Cup. UBB – Toulouse : ce scénario (rare mais possible) qui pourrait tout changer dimancheDepuis, l’eau a coulé sous les ponts. L’UBB a grandi, mûri, changé d’entraîneur et pris en épaisseur. Toulouse, lui, reste Toulouse, même sans Dupont ni Ramos. Mais cette fois, l’affiche se jouera à Bordeaux, dans une ambiance électrique et avec un parfum de revanche bien plus fort.

2021, c’était l’apprentissage. 2025, ce pourrait être l’heure de vérité pour les Bordelais. Lucu, Jalibert, Moefana, Buros, ils étaient déjà sur la feuille de match à l'époque. Côté toulousain, la feuille de match a bien évolué puisque les Médard, Kolbe, Kaino et compagnie ne sont plus là. Mais l'envie de gagner, elle, est toujours bien présente dans les deux camps.