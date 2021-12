VIDEO. Challenge Cup. La fusée Rees-Zammit déposé par un illustre inconnu aux cannes de feu

Louis Rees-Zammit a goûté à sa propre médecine lorsque l'ouvreur sud-africain de Trévise Rhyno Christo Smith a mis les cannes en Challenge Cup.

VIDEO. BIP-BIP ! Louis Rees-Zammit dépasse le mur du son et offre la victoire aux Gallois face aux FidjiLouis Rees-Zammit est l'un des joueurs les plus rapides de la planète ovale à l'heure actuelle. Mais vendredi, il a été pris à défaut par un joueur bien moins connu des spécialistes du rugby en Europe, Rhyno Christo Smith. Le Sud-africain a roulé sa bosse en Super Rugby et en Currie Cup sous les couleurs des Sharks avant de signer à Trévise cet été. Il connaissait déjà le rugby européen pour avoir évolué avec les Cheetahs dans le Pro 14. Mais il n'avait encore jamais participé à une rencontre européenne. Pour fêter cette première, il s'est offert un sublime essai qui a marqué les esprits face à Gloucester. Si Rees-Zammit et les siens l'ont emporté 54 à 25, à la 35e, Smith a fait parler ses appuis et surtout sa vitesse pour enrhumer la défense anglaise. Pris par le changement de direction de l'ouvreur sud-africain, l'international gallois n'a pas été en mesure de l'empêcher de marquer. Notez cependant qu'en dépit de sa volte face, Rees-Zammit est tout de même revenu sur son adversaire. Ce qui en dit long sur vitesse.