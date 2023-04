VIDEO. Challenge Cup. A 14 pendant une heure, Clermont a tout donné avec ses tripes avant d'être crucifié !

Fin de match cruelle pour Clermont face aux Scarlets. Réduite à 14 après le rouge de Simone, l'ASM n'a rien lâché jusqu'aux dernières minutes du match en Challenge Cup.



Un carton rouge peut transcender une équipe. Cela s'est une fois de plus vérifié ce vendredi soir lors du quart de finale entre les Scarlets et Clermont. Suite à l'exclusion définitive de Simone à la 23e, les Clermontois ont resserré les rangs et fait front pour tenter de remporter un match qui avait très mal commencé. Au quart d'heure, l'ASM avait déjà encaissé deux essais. Mais les hommes d'Urios étaient toujours dans le coup suite à la réalisation de Simone, trois minutes avant son exclusion. D'aucuns diront cependant que les visiteurs ont donné le bâton pour se faire battre. À l'image de cette passe hasardeuse avant la pause qui a débouché sur l'essai de Williams. Et ce, alors que Raka était entré en Terre promise quelques instants avant sur une superbe passe au pied de Belleau. RUGBY. Clermont doit-il délaisser le Top 14 et se focaliser sur la Coupe d'Europe ?Ce même Raka a doublé la mise au retour des vestiaires et ainsi redonné l'avantage aux siens. On pensait même que l'ASM avait fait le plus dur après l'heure de jeu lorsque Beria s'est aussi écroulé derrière la ligne de craie galloise. Mais une pénalité à la 68e des locaux a laissé Clermont a porté de tir d'un essai transformé. Et ce que craignaient les supporters est arrivé à la 76e sur un renversement petit côté qui a vu Conbeer prendre le meilleur sur les défenseurs. Un essai transformé du bord de touche qui a crucifié les hommes d'Urios, 32 à 30. L'aventure européenne se termine donc en quart pour l'ASM qui, si elle est toujours en course mathématiquement pour la qualification pour les phases finale du Top 14, va sans doute déjà se tourner vers le prochain exercice.