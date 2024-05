VIDEO. Cette action litigieuse qui aurait dû envoyer Clermont en finale de Challenge Cup

Face aux Sharks, les Clermontois ont été valeureux et ne sont pas passés loin d'une victoire en demi-finale de Champions Cup. Une action litigieuse laisse un goût amer côté auvergnat...

Le fait de match

Clermont a réalisé une de ses plus belles performances ce week-end à Londres, lors de la demi-finale de Challenge Cup. Les hommes de Christophe Urios étaient pourtant outsiders, mais ont mené quasiment tout le match, avant de céder dans les derniers instants.

À la pause, les Jaunards comptaient une avance de 10 points, 18-28, et avaient déjà planté trois essais, dont un doublé magnifique de Joris Jurand. En face, sans solution, les Sharks s'étaient contentés de la botte de Masuku, qui avait converti six pénalités.

Au retour des vestiaires, Belleau porte le score à 31-18, et Joris Jurand manque une occasion, de peu, d'inscrire un triplé qui aurait sans aucun doute plié le match. Ce dernier réceptionne la balle, qui était sorti auparavant en touche.

Ensuite, les hommes de Durban marquent un essai par l'intermédiaire de Koch, et le buteur maison transforme aussitôt. Qu'importe pour Clermont, qui, portait par le jeu, tente de nouveau de franchir la ligne sud-africaine.

C'est donc à la 63ᵉ minute, après une énième percée de l'ancien joueur de Brive, que ce dernier tape un coup de pied au-dessus de l'arrière-garde des Sharks. Après quelques rebonds, le numéro 15, Aphelele Fassi, tente de s'en emparer, mais heurte Jurand à pleine vitesse, qui tombe au moment de l'impact.

Ce dernier ne joue alors pas la balle, et en tant que dernier défenseur, un essai de pénalité plus un carton jaune semblait être l'issue valable. Néanmoins, l'arbitre du match, Luke Pearce, en décide autrement et expulse l'arrière sans sanction supplémentaire. Selon lui, il n'est pas certain que Jurand s'empare du ballon et aplatisse dans l'en-but.

Après la rencontre, l'ailier de l'ASM est revenu sur cette action, non sans une pointe d'amertume : "Pour moi Fassi ne joue absolument pas le ballon et s'il ne me frappe pas, je marque. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu essai de pénalité."

Nous vous mettons l'extrait vidéo, à vous de juger :

Joris Jurand revient sur l'action polémique :

Toutefois, Clermont est donc éliminé de la Challenge Cup, après un essai de Mapimpi à dix minutes de la fin. Les Clermontois devront se contenter d'une saison peu palpitante, avec les quatre prochains matchs de Top 14.

