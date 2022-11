VIDEO. ''C'est un pitbull, un animal'', Joe Van Niekerk met en garde Antoine Dupont

Ce samedi soir à Marseille aura lieu un match dans le match lors de France vs Afrique du Sud entre les deux demi de mêlée : Faf de Klerk et Antoine Dupont.

XV DE FRANCE. Antoine Dupont, la véritable hantise des Springboks ?Match au sommet ce samedi soir à Marseille entre le XV de France et l'Afrique du Sud. Un véritable test de caractère pour les hommes de Fabien Galthié. S'ils ont gagné face à l'Australie il y a sept jours à Saint-Denis, tout n'a pas été parfait. Les Bleus ont été bousculés. Et sans une force volonté de l'emporter et un exploit de Penaud en bout de ligne, la belle série tricolore aurait pris fin au Stade de France. Ce samedi au Vélodrome, ils devront élever leur niveau de jeu pour s'imposer face aux champions du monde. Lesquels ont très bien préparé leur sujet pour battre les Bleus moins d'un an avant leur coupe du monde. Un joueur sera particulièrement ciblé par les Sud-Africains, le demi de mêlée Antoine Dupont. RUGBY. Comment cet ancien Toulousain peut-il aider les Springboks à battre le XV de France ?Le Toulousain a été particulièrement ciblé par les Wallabies il y a une semaine. Si bien que le meilleur joueur du monde 2021 n'a pas été en mesure d'exprimer tout son talent. Néanmoins, ses adversaires savent pertinemment de quoi est capable le capitaine du XV de France. Si vous lui laissez le moindre espace autour des rucks, il peut, grâce à ses qualités physiques et sa vista, mettre le feu à la défense. Comme White il y a sept jours, un joueur aura pour objectif d'être sur dos pendant toute la rencontre. Ce joueur, c'est Faf de Klerk, le demi de mêlée de l'Afrique du Sud. XV DE FRANCE. À quoi doit-on s'attendre du duel Dupont-De Klerk ?Considéré comme l'un des meilleurs à son poste, il possède un physique et un style de jeu proches de ceux du Français. Ce samedi, l'ancien joueur des Sharks de Sale devra toujours coller à Dupont, estime l'ancien joueur de Toulon et international sud-africain Joe Van Niekerk, pour Rugbyrama. Ce sera l'une des clés du match. "C'est un excellent joueur et j'ai confiance en lui. C'est un pitbull sur le pré, un animal. S'il a cette détermination et qu'il colle aux basques de Dupont pendant tout le match, sera compliqué pour lui." Nul doute que ce match dans le match et son issue auront une importance capitale dans le résultat de ce choc. Dupont comme de Klerk sont seulement des joueurs qui pèsent sur les rencontres balle en main, mais aussi par leur jeu au pied. Qui aura le dernier mot ce soir ?