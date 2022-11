XV DE FRANCE. Antoine Dupont, la véritable hantise des Springboks ?

Ce samedi, face aux Springboks, le demi de mêlée et capitaine du XV de France Antoine Dupont aura certainement le droit à un traitement particulier.

On le sait désormais, Antoine Dupont inspire respect et crainte dans le monde du rugby. Sa qualité de vitesse, jumelée à sa puissance et à sa vision de jeu font de lui un adversaire redoutable, capable de faire basculer un match à lui tout seul. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il fut nommé meilleur joueur du monde en 2021, et que beaucoup le considèrent toujours comme tel à l'heure actuelle. C'est donc en toute logique que samedi soir, lors de la rencontre entre le XV de France et l'Afrique du Sud, le joueur du Stade Toulousain soit tout particulièrement surveillé par ses adversaires. D'ailleurs, ces derniers n'ont pas hésité à faire son éloge ces derniers jours. Que ce soit le sélectionneur Nienaber, le capitaine Kolisi, mais surtout son futur vis-à-vis, Faf De Klerk. Dans un entretien accordé au journal l'Équipe, le demi de mêlée de 31 ans n'a pas manqué de complimenter le natif de Lannemezan : ''Oui on peut dire qu'Antoine Dupont est le meilleur joueur du monde ! Et en plus il a reçu le titre de meilleur joueur de l’année 2021, donc c’est lui (...) Ça ne sera pas facile de l’arrêter''.

Un plan anti-Dupont ?

Si les Boks savent qu'il ne faudra laisser aucun espace à Antoine Dupont, ils ne semblent en revanche pas inquiets plus que ça concernant la rencontre de samedi. C'est en tout cas l'impression que dégage Faf de Klerk : en effet, le numéro 9 de la nation arc-en-ciel rappelle que certaines équipes ont réussi à museler le capitaine du XV de France, la dernière en date étant bien sûr l'Australie : ''On a pu regarder son match la semaine dernière. L’Australie a su le mettre sous pression, donc on peut aller le chercher. Mais il joue dans une grande équipe, il est en pleine confiance. Si on arrive à le mettre sur le reculoir, lui proposer quelques trucs auxquels il n’est pas habitué''. Entend-t-il par là un plan anti-Dupont ? L'on ne sait pas exactement, même s'il semble évident que de plus en plus d'équipes préparent une stratégie spéciale pour contrer le Toulousain. L'Afrique du Sud en fera certainement partie samedi soir, et le rôle de son vis-à-vis Faf De Klerk risque d'ailleurs d'être primordial. Vous l'aurez compris, même si les Boks semblent sereins avant ce match, ils restent néanmoins tracassés par le capitaine des Bleus. À lui de montrer toute l'étendue de son talent, dans un stade Vélodrome qui poussera derrière lui et ses coéquipiers.

