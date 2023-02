VIDÉO. C’est quoi encore cette passe de barjo de Finn Russell pour libérer l’Écosse ?!

Lors du match entre le Pays de Galles et l’Écosse, les locaux ont maîtrisé la rencontre, mais ont peiné niveau réalisme jusqu’à ce miracle de Finn Russell.

À Édimbourg, les Écossais avaient à cœur de confirmer leur bonne entame du côté de Twickenham. Vainqueurs de l’Angleterre chez eux, Finn Russell et ses coéquipiers étaient aux anges. Néanmoins, les joies écossaises ont trop souvent été douchées par une incapacité, presque chronique, à confirmer leurs efforts. Alors quand le XV du Chardon reçoit le Pays de Galles ce samedi 11 février, Gregor Townsend et son staff se disent sûrement qu’il y a un coup à jouer. Car depuis un peu plus d’un an, Alun Wyn Jones et ses coéquipiers sont en déclin. Ils enchaînent des performances peu convaincantes et des défaites humiliantes, comme celles concédées aux Géorgiens et Italiens sur le sol britannique en 2022.

VIDEO. Exploit MAGISTRAL ! Van Der Merwe a fait l'amour à la défense de l'Angleterre sur 60m !Pendant le match, ce sont pourtant bien les Écossais qui dominent outrageusement le jeu. Les rares occasions galloises semblent assez inoffensives et l’équipe locale déroule son jeu. Après avoir débloqué la situation par un essai de Georges Turner, elle se met néanmoins en difficulté. Le talonneur ayant inscrit l’essai quelques secondes auparavant et exclu 10 minutes pour un plaquage haut sur un George North à genou. Pendant leur période de supériorité, les Gallois en profitent même pour revenir au score par l’intermédiaire d’un essai de Ken Owens. Avant la mi-temps, les visiteurs sont proches de la zone d'en-but et cherchent à repartir aux vestiaires avec l’avantage au score. Ils n’y parviennent pas, mais l’Écosse est prévenue. Si elle domine certainement, elle doit tuer le match sans attendre pour confirmer cette supériorité au tableau des scores.

An assist worth watching from every angle 📽️#AsOne pic.twitter.com/MGpaa3siQ4 — Scottish Rugby (@Scotlandteam) February 11, 2023

RÉSUMÉ VIDÉO. Finn Russell le Magicien ! L’Écosse régale sans complexe avant de défier la FranceEn revenant du vestiaire, les Nord-britanniques s’empressent alors d’emballer le match. Le XV du Poireau, qui souhaite se relancer, ne veut pas craquer et encaisse durant 10 minutes. Et soudainement, la situation se débloque. Pourquoi ? Eh bien, car le magicien Finn Russell s’est décidé à éblouir le monde de sa classe. À quelques mètres de la zone de marque, Finn Russell attire 2 défenseurs et attaque la ligne. Il profite aussi de l’attitude de Rio Dyer, qui préfère se jeter tel un saumon sur l’ouvreur du Racing 92, pourtant déjà bien enlacé, que se concentrer sur son vis-a-vis. En étant presque à l’horizontal, le joueur déplie son bras et adresse une chistera magistrale à son ailier qui a juste à se laisser tomber dans l’en-but. Le second essai est inscrit et l’Écosse décide de s’emballer en marquant pas moins de 3 essais supplémentaires. Sur chacune des réalisations suivantes, Finn Russell sera impliqué par la passe ou le pied. Sur les terres de Poudlard, Russell est un sorcier parmi les Moldus.