VIDEO. Ces rugbymen qui se mobilisent pour aider la population ukrainienne face à la guerre

Face à la guerre en Ukraine, plusieurs membres de la communauté du rugby ont décidé d'agir à leur niveau pour aider les personnes en détresse.

RUGBY. PORTRAIT. Nous, rugbymen ukrainiens en temps de guerreCe samedi, les joueurs de l'équipe de France pourraient vivre l'une des plus belles soirées de leur carrière en remportant le Tournoi des 6 Nations, Grand Chelem à la clé. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que dans le même temps, en Ukraine, d'autres joueurs vivent une situation qui les dépasse. Une guerre qui pourrait bien leur coûter la vie. Et pourtant, certains ont décidé d'agir. C'est notamment le cas d'Oleg Zalizniy, directeur du rugby ukrainien, qui a choisi de prendre les armes pour défendre son pays suite à l'envahissement de la Russie. Dimitri Basilaia, ancien international géorgien désormais gérant d'un restaurant, a lui choisi d'aider les locaux, et notamment les plus vulnérables comme les femmes et les enfants, en préparant des repas. Depuis le début de la guerre, c'est plus d'un million de personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays et les bombes. Grâce à la solidarité du rugby, certains de ces personnes ont pu être évacuées en bus grâce à l'aide du club italien de Zebre.