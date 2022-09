VIDEO. WOW ! On a trouvé LA vidéo que tu dois absolument montrer à ton pilier

Ce week-end en Angleterre, le pilier de Bristol Ellis Genge a montré la voie royale à tous les piliers qui ont un jour rêvé de jouer derrière. Toute la palette y passe.

Ce week-end qui arrive marque un grand moment dans la saison de l'immense majorité des licenciés de la FFR. La raison ? C'est que le rugby amateur, le vrai, reprend pour la plupart des pensionnaires de la Fédérale 3 à la série. Alors on le sait, en cette dernière semaine d'entraînement avant le premier match, l'excitation monte et certains commencent même à compter les "dodos" qu'ils leur reste avant dimanche. Oui, dans le rugby et malgré des physiques de golgoth, certains ne grandissent jamais vraiment...

AMATEUR. 359 pts en Fédérale 1 et meilleur joueur de Nîmes : qui es-tu Samuel Roche ?Reste que la pré-saison rime aussi avec bonnes résolutions et que parmi vos effectifs, vous avez forcément dû entendre votre buteur répéter "cette année je mets tout" ou encore vos pilards jurer "qu'ils finiraient en 10". Justement, le gaucher anglais Ellis Genge a donné une lueur d'espoir à tous ses compatriotes de la première ligne samedi dernier, en nous sortant un essai de derrière les fagots. Pour sa première sous les couleurs des Bears de Bristol, le "Baby Rhino" a montré à tout le monde pourquoi il était surnommé ainsi, en y rajoutant une pointe de flair et de technique. Lancé à pleine vitesse dans l'intervalle par Kyle Sinckler sur une cellule, le pilier aux 39 sélections a d'abord fait exploser le premier rideau défensif de Bath, avant de feinter la passe face à son dernier opposant pour éliminer Jaco Coetzee et Ben Spencer et plonger en-but.

Une course de 40 mètres pour l'ancien joueur de Leicester, qui a tout de suite conquis le public de l'Ashton Gate, en y allant même de son doublé un peu plus tard dans le match. Quand on sait que les hommes du Devon se sont finalement imposés 31 à 29, on imagine que ce dut être la fête des piliers, samedi soir sur les bords de l'Avon...

