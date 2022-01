VIDEO. Cad-deb, percu, rush de 50 mètres et essai : Guy Porter nous sort toute la panoplie de l'ailier en une action

Malgré la défaite de son équipe à Sale, l'ailier de Leicester a marqué un essai de pur ailier, en échappant à 3 défenseurs.

Leicester n'est plus invaincu. Ça, on le savait déjà nous direz vous, puisque les Tigers étaient déjà tombés aux Wasps il y a de cela 3 semaines. Sauf que ce week-end, sur la pelouse de Sale cette fois, les pensionnaires de Welford Road ont a nouveau perdu, hypothéquant leur possibilité de relancer une nouvelle potentielle série de victoires entamée avec les derniers résultats victorieux en coupe d'Europe. Une défaite 35 à 26, donc, mais rien d'alarmant pour une équipe privée de cadres comme Ellis Genge, George Ford, Ben Youngs ou Nemani Nadolo, et qui menait encore à la 73ème minute de jeu.

En parlant de Nadolo (1m94 pour 137kg), justement, on ne sait pas si son remplaçant Guy Porter a voulu se prendre pour lui, mais toujours est-il que l'ailier de 25 ans a réalisé une action que n'aurait probablement pas renié le colosse fidjien. Bien décalé dans son couloir par Matt Scott à hauteur de la ligne médiane, celui qui est passé par la formation australienne a pris de court toute la défense des Sharks (un brin attentiste) grâce à un rush de folie. D'abord en cadrant puis débordant Van Rensburg d'un crochet, puis en mettant sur les fesses Luke James avant de poser Roebuck d'une pommette autoritaire et de plonger en but. Un exploit magnifique de Porter, sur qui l'on sait que le staff anglais avait déjà un oeil...

Un exploit à retrouver à partir de 1'47 min dans la vidéo.