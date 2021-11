VIDEO. Beau moment de respect entre les All Blacks et des fans irlandais d'une institution spécialisée

Les All Blacks ont pu goûter à leur propre médecine à la veille de leur match test contre l'Irlande à Dublin lors du haka des membres de la Together Academy.



Ce samedi, les All Blacks défient l'Irlande à l'Aviva Stadium de Dublin dans le cadre de l'Autumn Nations Series. Un choc très attendu par les supporters irlandais qui rêvent de voir Sexton et les siens infliger une troisième défaite à la Nouvelle-Zélande. Mais la tâche ne sera pas facile face aux hommes d'Ian Foster tant ils ont été impressionnants jusqu'à présent. Pour l'emporter, le XV du Trèfle devra y mettre beaucoup d'engagement et ne pas avoir peur des All Blacks. Cette semaine, certains de leurs compatriotes leur ont montré l'exemple en défiant les Néo-Zélandais sur leur terrain. Ce vendredi après leur dernier entraînement, ils ont eu droit à un haka féroce de la part de la part de membres de la Together Academy. Cette dernière offre aux personnes atteintes du syndrome de Down une formation certifiée spécialisée, de l'expérience de travail, de futurs stages et un réseau social et de soutien essentiel pour leur vie future. Applaudis avec respect par les All Blacks, qui ont apprécié ce geste, ils ont ensuite pu échanger avec les joueurs.