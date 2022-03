VIDEO. Arrêtez tout ! Ce talonneur est devenu une légende dans son club après ce coup de pied

Lors du match entre les équipes réserves de Roubaix et Amiens, Yann Fournier, talonneur local, a transformé l'essai de la victoire en coin dans les arrêts de jeu.

La vidéo se passe presque de commentaires. Mais cette action de légende comme le décrit le Rugby Club Roubaix mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Dimanche dernier, la réserve de Roubaix recevait le RC Amiens. Un match qui a vu de nombreux essais (7) et une fin digne des plus grands films à suspens de Hollywood. Le demi de mêlée Meermans a inscrit le premier essai dès l'entame puis le centre adverse Delavallee a répondu à la demi-heure passée. Aux citrons, les locaux menaient de cinq longueurs après une nouvelle réalisation de Laurent (12-7). Un avantage qui va prendre du plomb dans l'aile dans le second acte en raison des essais de Lefebvre (57e), Lemaitre (71e) puis Gane (75e).



L'affaire semble mal embarquée pour les joueurs de Roubaix. Seulement voilà, un homme a en décidé autrement : Yann Fournier. Grâce à trois pénalités, le buteur local a maintenu son équipe dans la partie. Si bien que la victoire n'a pas encore choisi son camp. La particularité de Fournier ? C'est le talonneur de Roubaix. Et lorsque l'ailier Boussad a franchi la ligne à la 80e, il a pris ses responsabilités malgré la difficulté du coup de pied. Côté droit, en coin, et malgré un très fair-play "t'es nul" lancé des tribunes, Fournier n'a pas manqué sa cible pour offrir la victoire aux siens, 28 à 26.