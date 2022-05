VIDÉO. Après la victoire, Ollivon, Serin et Belleau enflamment Mayol depuis les tribunes

Après la qualification du RCT en finale de Challenge Cup, certains joueurs rouge et noir sont montés dans les tribunes pour fêter la victoire.

C’est une image qu’on aime voir et qui transpire de cette simplicité qui plaît tant au monde du rugby. Ce samedi 14 mai, les Toulonnais se sont qualifiés en finale de Challenge Cup. En gagnant face aux Saracens, les coéquipiers de Louis Carbonel ont rappelé les bons souvenirs des soirées européennes à leurs supporters. Et visiblement, il n’y a pas que ceux dans les tribunes qui étaient euphoriques une fois le match terminé. Une fois la rencontre terminée, Charles Ollivon, Baptiste Serin et Anthony Belleau se sont rendus dans les travées de Mayol.

La communion avec les supporters s'est faite naturellement et les sourires étaient présents sur les visages. Pour la finale, la ferveur risque d’être similaire. En effet, Toulon évoluera presque à domicile au Vélodrome. Les hommes de Franck Azéma sont allés évoluer dans l’antre phocéen lors d’un match couperet face au Stade Toulousain. Le manager a fait référence à cette situation en conférence de presse. Selon des propos rapportés par L’Équipe, il déclare :“On va retrouver l'atmosphère de Marseille qu'on a vécu il y a un mois (contre Toulouse en Top 14). C'était énorme, la ferveur qu'il y a eu ce (samedi) soir à Mayol. On va jouer une équipe de Lyon que l'on connaît. Ce sera un autre rendez-vous. On ne va pas se poser de questions. À partir du moment où tu donnes sur le terrain, les supporters ont envie de te le rendre. Ici, c'est exacerbé, dans les bons comme dans les mauvais moments.”