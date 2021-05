VIDEO. Angle parfait, cannes de folie, Nick Timoney lance ses 115 kilos à l'assaut de l'en-but

Ce vendredi, l'Ulster s'est incliné en demi-finale de la Challenge Cup face à Leicester malgré le superbe essai de Nick Timoney.

Qui sera l'adversaire de Leicester en finale de la Challenge Cup ? Vendredi soir, les Anglais ont dominé les Irlandais de l'Ulster en demi-finale à la faveur de trois essais. Les visiteurs en ont inscrit autant, mais George Ford a fait la différence avec trois pénalités et un drop. Rien n'était fait à moins de quinze minutes de la sirène et c'est finalement Porter qui a inscrit l'essai de la victoire à la 75e. Quelques instants plus tôt, l'Ulster était revenu à deux longueurs (26-24) suite à un très beau lancement de jeu qui a vu le troisième ligne Nick Timoney s'engouffrer dans la défense anglaise. Son angle de course et le timing de la passe étaient parfaits. Si bien qu'en dépit de ses 115 kilos, il a pris de vitesse les 3/4 de Leicester.