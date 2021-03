VIDEO. ANALYSE. Comment les 3/4 tricolores ont parfaitement manœuvré les Anglais pour l'essai de Penaud

Retour en détails sur l'essai de Damian Penaud face à l'Angleterre avec une analyse qui nous montre que les Anglais avaient peu de chance de stopper les Bleus.

L’essai du Clermontois Damian Penaud contre l’Angleterre en première période a été élu meilleur essai de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations par les supporters. "Ils ont montré pourquoi ils font partie des meilleures attaques au monde", écrit le site officiel du 6 Nations. Il est vrai que cette réalisation était de toute beauté avec à l'origine de l'action un long lancé du talonneur Julien Marchand pour le centre Gaël Fickou. Lequel a donné à Antoine Dupont et non à Teddy Thomas venu en leurre à l'intérieur. Le ballon est rapidement passé dans les mains de Matthieu Jalibert, alors que Vakatawa a aussi servi de leurre, avant d'être envoyé jusqu'à l'aile de Damian Penaud. Une action limpide comme à l'entraînement qui n'a laissé aucune chance à la défense.

Si on regarde de plus près, on se rend compte que toute la ligne d'attaque tricolore a parfaitement joué son rôle comme nous l'explique Contact Coach. Avec Thomas à l'intérieur, les Bleus ont mobilisé l'attention de plusieurs défenseurs. Ces derniers ne pouvaient pas laisser le Racingman sans surveillance. Tout le monde sait que sa vitesse et ses appuis peuvent faire la différence. Pendant ce temps, Dupont manœuvrait derrière lui et Fickou. Dès qu'il a eu le ballon, le Toulousain a représenté une nouvelle menace pour l'Angleterre. On peut voir que Ford, Farrell et Slade avaient tous le regard sur lui. Il a alors fixé Farrell et laissé Ford et Slade dans une position délicate puisque la France possédait encore des armes offensives derrière avec Jalibert et Vakatawa.



Ce dernier a joué son rôle en passant devant Slade sans le bloquer, mais en l'empêchant de tenter l'interception. Dès lors, Jalibert était libre de manoeuvrer. En portant le ballon, il a mis de l'incertitude dans la défense et notamment chez May. L'ailier a tout d'abord été en contrôle puisque Farrell revient, mais au moment où il a tourné ses hanches vers le Bordelais, celui-ci savait qu'il y avait de l'espace au large. Il restait cependant Malins, mais l'arrière a été attiré par Dulin grâce à un double mouvement de Jalibert qui a feinté la passe avant de servir Penaud au large. Farrell, qui avait traversé le terrain depuis le début de l'action, ne pouvait alors rien faire pour empêcher le Clermontois de marquer.