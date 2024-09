VIDÉO. Ambitieux ou délirant ? Christian Wade vise les 20 essais et le record d’Ashton cette saison

Revenu au pays à 33 ans, l'ancien racingman Christian Wade empile les essais et rêve de la sélection anglaise.

"Christian Wade is back, everybody", lançait le commentateur phare de la chaîne anglaise TNT. A ce qui suivraient autant l’actualité rugbystique étrangère que la matinale de TF1, on précisera que ce dernier faisait référence au retour de l’ancien racingman en Angleterre… et à son triplé !

Car lors de la victoire des Rouge et Blanc à Bristol ce week-end, l’ailier supersonique de 33 ans a inscrit un hat-trick. Son 6ème en Premiership : un record.

Trois réalisations qui portent donc son total à 85 essais dans ce championnat anglais, toujours derrière Tom Varndell et surtout Chris Ashton (101). Mais une marque que celui qui s’était essayé au foot US en 2018 a dans le viseur, et veut aller chercher pourquoi pas dès cette saison. "Mon record est de 17 essais en une saison et je suis aussi en forme qu’à mes débuts, alors pourquoi pas", rappelait-il à la presse britannique.

Son début de saison ne passe d’ailleurs pas inaperçu et le sélectionneur Steve Borthwick, penserait à lui en vue de la tournée de novembre qui verra le XV de la Rose accueillir la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon.

Joueur parmi les plus sous-côtés du vieux-continent, Christian Wade n’a jamais eu la reconnaissance qu’il mérite et ne compte d’ailleurs qu'une petite sélection, acquise en 2013.

Reste à voir s’il continuera sur sa lancée. Après 10 essais inscrits en 2 saisons au Racing 92 et une grosse préparation physique, il semble en effet être particulièrement en forme, en ce début de saison 2024/2025. Avec ses gros cuisseaux, son centre de gravité très bas (1m75 pour 87kg) et son sens du duel et de l’en-but, cela pourrait faire mal…