VIDEO. AMATEUR. Au Royal Rugby Club Visé, on fait de la transmission une valeur primordiale

Dans ce nouvel épisode de De Bleu et de Blanc, nous suivons la journée de Thomas, à la fois entraîneur et joueur du Royal Rugby Club Visé.

Dans ce nouvel épisode de De Bleu et de Blanc, nous suivons la journée de Thomas, à la fois entraîneur et joueur du Royal Rugby Club Visé. Il jongle entre les rôles d'entraîneur et de joueur, une position assez délicate à gérer. L'équipe entame son dernier bloc de matchs et le championnat commence à se préciser lentement. VIDEO. AMATEUR. ''Sans les bénévoles, il n'y a pas de club'', au coeur de la communauté du Royal Rugby Club ViséJusqu'à présent, les Bleu et Blanc ont connu des hauts et des bas. Vont-ils terminer la saison en beauté ? Si l'équipe première est le fer de lance du club, il ne faut pas oublier que c'est grâce à la formation que le club a pu se remettre sur pied. Dans ce troisième épisode, nous mettons l'accent sur la jeunesse et la transmission du sport, ainsi que sur la culture et les valeurs du club. VIDEO. RUGBY. ''De Bleu et de Blanc'', une réelle immersion dans le sport amateur, sans artificeIl s’agit d’un sujet important à une époque où le choc des générations se fait fortement ressentir dans les rangs du club. Ne manquez pas ce troisième épisode rempli d'émotions. Plongez dans les vestiaires et laissez-vous inspirer par les discours d'avant-match, comme si vous y étiez.