VIDEO. ALL BLACKS. Vous voulez voir ce qu'est un 3ème ligne dominant ? Regardez Akira Ioane !

La semaine passée face à l'Australie, Akira Ioane a réalisé un match dantesque offensivement. Jusqu'à l'installer définitivement sur le côté fermé des Blacks ?

En troisième en Nouvelle-Zélande, il y a bien sûr Sam Cane, le capitaine, bien que forfait en cette saison internationale 2021 après s'être fait opéré du cou en début d'année. Mais aussi Ardie Savea, le magnifique, en passe de s'installer définitivement en numéro 8 chez les Blacks depuis son repositionnnement derrière la mêlée des Hurricanes ; rapide, surpuissant, agressif et tutti quanti. Suivent bien sûr Shannon Frizell, Dalton Papalii, Luke Jacobson ou Hoskins Sotutu, pour ne citer que les candidats au poste de titulaire actuellement.

Mais en dehors des deux premiers nommés, s'il y en a bien un qui est aujourd'hui en train de s'installer dans le XV de départ au milieu de cet effectif pléthorique, c'est Akira Ioane. Enfin consciencieux dans sa préparation et son hygiène de vie, mis en confiance part ses coachs et le pied à l'étrier par Ian Foster, le grand frère de Rieko semble, à 26 ans, être - enfin - en pleine possession de ses moyens. Et donc plus destructeur et complet que jamais. En témoigne son match de la semaine passée face aux Wallabies où le numéro 6 des Blues a tout simplement été phénoménal.

Avant de débuter chez les All Blacks, Akira Ioane en a sacrément bavé

Élu homme du match par les médias néo-zélandais, le grand barbu (1m94 pour 113kg) était au four et au moulin, surtout en attaque. La preuve par les stats : contre l'Australie, Akira a battu 8 défenseurs, parcouru près d'une centaine de mètres ballon en main, réalisé 4 franchissements et surtout offert 2 essais. Sur celui servi sur un plateau à Will Jordan, nul doute que le malheureux Len Ikitau se souviendra longtemps de la pommette reçue par le premier des Ioane... Bref, une force de frappe offensive et un élément dominant sur les collisions comme il en existe peu, et que les Blacks pourraient bien choisir de conserver sur le flanc de leur troisième ligne jusqu'en 2023. Pour voir s'affronter le trio Ioane, Cane et Savea face à Jelonch, Cros (Ollivon étant actuellement blessé) et Alldritt ? En ce sens, novembre sera une première occasion de voir ce choc des titans. Qu'on en salive déjà...