VIDEO. Adam Hastings voit rouge après un high-kick plein visage à la Jean-Claude Van Damme

Contre le Leinster dimanche dernier, l'ouvreur écossais Adam Hastings a écopé d'un carton rouge pour avoir mis ses crampons en plein visage d'un adversaire.

Sale temps pour Adam Hastings. En manque de temps de jeu après une blessure à l'épaule fin octobre dernier qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plus de 3 mois, le prodige écossais va devoir ronger son frein encore quelque temps. Dimanche dernier face au Leinster (40 à 21), l'ouvreur de 24 ans a en effet été exclu définitivement pour un coup de pied porté au visage de son vis-à-vis Cian Kelleher à la retombée d'un jeu au pied. Si le geste semble plus mal maîtrisé que volontaire à première vue, cela n'a pas empêché Hastings d'être suspendu 3 semaines par la commission de discipline.

Red card for Adam Hastings.



Very dangerous. pic.twitter.com/c101SyUZx4 February 28, 2021

S'il ne rejouera pas avant la fin du mois et n'intégrera donc probablement pas le groupe écossais pour la fin du 6 Nations, le futur joueur de Gloucester s'en sort finalement bien, puisqu'en raison de facteurs atténuants (aveux, remords immédiats, casier disciplinaire vierge...), sa peine initiale a été réduite de moitié. Pour un geste plus ou moins similaire en 2019, on se souvient notamment que l'ailier de Wasps Paolo Odogwu avait écopé de 6 semaines de suspension.

Le front-kick complètement stupide de Peter Odogwu sur son adversaire [Vidéo]