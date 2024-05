VIDÉO. À l’aile, la vie est belle ! Lebel illumine la finale de Champions Cup pour Toulouse

Matthis Lebel a inscrit un essai décisif pour le Stade Toulousain, lors de la finale de Champions Cup face au Leinster.

Du côté de Londres, une bataille rugueuse se livre sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium. Ce samedi 25 mai, le Stade Toulousain et le Leinster se battent pour un nouveau sacre en Champions Cup, qui immortaliserait encore un peu plus l’un des deux géants européens dans l’histoire rugbystique du Vieux continent.

Lebel, héros de la Champions Cup

Après le temps de jeu réglementaire, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’avantage (15-15). Les 30 acteurs de la rencontre sont revenus sur la pelouse pour disputer des prolongations inattendues, avec la crainte d’éventuels tirs au but dans un coin de la tête.

À la 83ᵉ minute, le Stade Toulousain réussit à concrétiser un passage en Terre promise. Dans une atmosphère irrespirable, Matthis Lebel aplati le ballon dans l’en-but et signe un essai décisif pour les Rouge et Noir.

Le premier essai à la 83ème!!@lebel_matthis conlue une action sublime du @StadeToulousain! ❤️🖤 pic.twitter.com/L7Rv4WZLs4 — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) May 25, 2024

L’ailier inscrit son sixième essai de la saison après une course de plus de 30 mètres où les trois-quarts toulousains ont rapidement et intelligemment envoyé le ballon là où la vie est belle. Thomas Ramos transforme et met son équipe à 7 points d’avance.

Toulouse et Leinster, l'attaque des titans

Au bout du compte, le Stade Toulousain cherche à récupérer une sixième étoile. En tant que formation la plus sacrée de l’histoire de la compétition, les hommes d’Ugo Mola sont arrivés dans la capitale anglaise avec les dents qui rayent le parquet.

De son côté, le Leinster veut rattraper les rugbymen de la Ville rose. Avec quatre titres au compteur, ils n’ont plus soulevé le trophée international depuis 2018. Ils ont perdu trois finales depuis leur ultime sacre.

Si le Stade Toulousain parvient à remporter ce match, la Champions Cup passerait sa quatrième année consécutive en France. Après le sacre des Rouge et Noir en 2021, c’est le Stade Rochelais qui avait ramené le trophée dans l’Hexagone depuis 2022, après deux titres consécutifs.