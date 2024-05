RUGBY. Champions Cup. Pourquoi l’Épopée toulousaine vers une 6e étoile pourrait rapporter (très ?) gros ?

Le Stade Toulousain vise la gloire en finale de la Champions Cup contre le Leinster. Philippe Spanghero explique comment les primes et les sponsors peuvent rapporter jusqu'à un million d'euros.

Ce samedi, le Stade Toulousain espère décrocher une sixième étoile en remportant la finale de la Champions Cup aux dépens du Leinster. Une performance qui placerait encore plus le club haut-garonnais au sommet du rugby européen. Et qui pourrait aussi rapporter gros. En effet, avec ou sans titre, les rouge et noir seront récompensés financières pour leur parcours dans cette compétition. Au même titre que Clermont qui a atteint les demi-finales de la Champions Cup.

Via Sud Radio, Philippe Spanghero explique que l'EPCR, en charge de ces deux compétitions, "donne des enveloppes budgétaires de méritocratie à toutes les ligues professionnelles." Ensuite, ces dernières sont chargées de les reverser aux clubs selon un barème qui est propre à chaque championnat.

"C’est difficile de connaitre les montants. Je crois que le Stade-Toulousain ne les connait pas lui-même. Mais on peut estimer que ça va se situer entre 700 000 et un million d’euros de prime de la part de la LNR. C’est un premier revenu direct de méritocratie." Cela peut sembler peu pour un club comme Toulouse dont le budget dépasse les 40 millions.

Philippe Spanghero estime que se situer entre 200 et 300 000 euros de revenus directs. A cela, il faut encore ajouter les revenus indirects comme le merchandising. Et là, "le Stade Toulousain est en train de faire des miracles. C'est de la folie depuis quelques semaines avec cette finale et cette projection de phases finales de Top 14."

