RUGBY. En mode record, Toulouse explose tous les chiffres : Merchandising, vente de maillots, billetterie

Le Stade Toulousain vise le doublé Top 14 et Champions Cup. Une saison record en vue, boostée par un engouement sans précédent pour les billets et le merchandising.

La saison 2023/2024 pourrait bien être mémorable pour Toulouse. Son club de rugby est en lice pour une place en finale de la Champions Cup ce dimanche. Il devrait également être dans le dernier carré en Top 14. Avec en ligne de mire un 23e boucliers de Brennus ainsi qu'une 6e étoile sur le maillot.

Pour l'heure, ni l'un ni l'autre ne sont assurés. Ce qui n'empêche pas le Stade Toulousain de réaliser une saison record. Son président Didier Lacroix a récemment partagé des chiffres vertigineux témoignant de cet exercice hors normes, notamment en matière de billetterie et de merchandising.

Premièrement, l'affluence à la demi-finale de la Champions Cup contre les Harlequins a été phénoménale. "Nous avons enregistré jusqu'à 800 000 demandes de connexions pour vendre cette demi-finale d'Investec Champions Cup," révèle Lacroix au Midi Olympique. Il faut dire que le Stade Toulousain n'avait pas accueilli de demi-finale à domicile dans cette compétition depuis 2010. La passion et la fidélité des supporters semblent donc intarissables.

Au vrai, je ne sais pas quelle taille de stade il nous aurait fallu pour satisfaire tout le monde.

Le Top 14 n'est pas en reste. Avant même l'ouverture de la billetterie pour le dernier match à domicile contre La Rochelle, déjà 13 000 demandes de places ont été enregistrées. Le dirigeant confirme que la dernière rencontre de la phase régulière à la maison sera à guichets fermés. Perpétuant une série de matchs complets tout au long de la saison.

La boutique officielle du club connaît également un essor remarquable. "J’ajoute que les ventes de la « boutique » du Stade toulousain ont atteint leur niveau de la saison 2022-2023 le 17 avril. Cela veut dire que nous avons un peu plus de deux mois pour battre le chiffre d’affaires de l’exercice 2022-2023 qui était un record", ajoute le président avec un brin de fierté.

Cet engouement a son revers. La frustration de ne pouvoir obtenir de billets est palpable parmi les fans. Cependant, Lacroix a une réponse : l'abonnement. "Nous ouvrirons notre campagne d'abonnement pour l’exercice 2024-2025 dès la semaine prochaine," annonce-t-il. Ce système permettra aux supporters les plus fidèles d’assurer leur place pour les matchs clés du printemps.

On est en train de battre des records à tous les niveaux : merchandising, vente de maillots, sur la ligne de vêtements, sur la billetterie.

L'avenir promet encore plus de grandeur. Avec des projets de rénovation pour le stade Ernest-Wallon, visant à répondre aux attentes grandissantes, Toulouse se prépare à élever encore plus haut les standards de l'accueil de ses fans. Des chiffres qui montrent que le Stade Toulousain est bien plus qu'un club de rugby ; c'est une institution qui bat au rythme des exploits de ses joueurs et de l'enthousiasme de ses supporters. Cette saison record en est la preuve éclatante, et le futur s'annonce tout aussi radieux.