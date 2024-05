CHAMPIONS CUP. Irremplaçable, l'importance majeure de François Cros face au Leinster

Pièce maîtresse dans le système de jeu du Stade Toulousain, François Cros est devenu un indispensable. Bien souvent dans l'ombre, ce guerrier sera d'une importance capitale ce week-end.

Un besogneux reconnu

Cette saison, François Cros est au four et au moulin ! En 27 rencontres, toutes compétitions confondues, le troisième ligne aile a été titulaire à 22 reprises, preuve qu'il n'est pas indiscutable qu'en club. Avec Toulouse, il brille, avec l'équipe de France, Cros est aussi devenu un leader.

Parmi les meilleurs joueurs du XV de France lors du mondial, le Toulousain a su être régulier à son retour en Top 14, et a été, sans aucun doute, l'homme du dernier Six Nations. En tête du classement des meilleurs plaqueurs tricolores (58), il devance des profils plus "sexy" comme Charles Ollivon. Ce dernier est aussi le français avec le plus de présence dans les rucks offensifs, et il a le plus haut total de déblayage de la compétition.

En club, même rôle pour Cros qui permet aux Dupont, Ntamack, Lebel ou encore Ramos de briller après lui. N'avez-vous jamais remarqué la vitesse à laquelle sortent les ballons des rucks à Toulouse ? Après visionnage, François Cros y est pour beaucoup.

D'ailleurs, en défense, ce dernier est aussi un poison, et s'il ne parvient pas à gratter la balle dans un ruck, il parviendra toujours à ralentir cette phase de jeu. Une valeur sûre qu'Ugo Mola préserve depuis quelques journées pour le rendez-vous face au Leinster.

RUGBY. PRO D2. L'incroyable record de Vannes va-t-il tomber lors des barrages ?

L'importance face au Leinster

Réputé pour être solide et agressive devant, François Cros devrait s'amuser ce samedi à Londres. Le troisième ligne de Toulouse aura fort à faire, car en face de lui, un certain Josh Van der Flier cherchera à lui voler la vedette. En plus de cela, son homologue irlandais reste sur deux face-à-face remportés en Champions Cup.

Ce week-end, la défense devrait être une des clés du match, entre deux équipes qui aiment jouer, et qui proposent un jeu porté vers l'attaque. Pour aider François Cros, Jack Willis sera aussi missionné comme soldat de l'ombre. L'Anglais réalise une saison pleine avec Toulouse, et reste dans le même registre que François Cros.

Néanmoins, nous ne devons pas cantonner Cros à son jeu défensif, car il est aussi un habile attaquant. Parfois utilisé en qualité de numéro 8, il ne sera pas rare de voir ce dernier porter le ballon, ou encore jouer des duels dans les quinze mètres, comme le plan de Toulouse l'exige. Toutefois, des profils comme Baille, Meafou, Mauvaka ou encore Roumat devrait davantage porter la balle, et face à une équipe aussi dangereuse dans les zones de ruck, les capacités de conservation de Cros seront un atout phare.

RUGBY. CHAMPIONS. Existe-t-il un sentiment féroce de rivalité entre le Stade Toulousain et le Leinster ?