VIDEO. IMMANQUABLE ! 78ème, face aux perches, devinez où a terminé le ballon ?

En Nationale, le RCHCC a dû concéder la défaite sur la pelouse de Rennes. Pourtant, dans le money time, les Varois ont eu la balle de match...

Ce dimanche en Nationale, le club de Hyères (et toutes les villes avoisinantes) se déplaçait sur la pelouse de Rennes, l'autre promu. Et dans ce duel de mal classés, le RCHCC a longtemps cru pouvoir remporter sa 2ème victoire à l'extérieur de la saison, histoire de se rapprocher de Narbonne et de souffler un petit peu. Largement en tête à la demi-heure de jeu, les Varois ont ensuite subi la révolte bretonne, jusqu'à être menés 20 à 18. Mais voilà qu'alors que les arrêts de jeu approchent, les coéquipiers de David Smith font le forcing et obtiennent une pénalité à 15m des perches, face au poteau droit. Une formalité pour tout buteur, même pour ceux qui ne sont pas les artilleurs réguliers de leur équipe.

🚨 Incroyable fin de match à Rennes !

😱 Hyères a la pénalité de la gagne à une minute du terme mais Josselyn Bouchon tape le poteau !



➡️ Le match en replay sur https://t.co/6vHlypT50m



📺📱https://t.co/XXQ490yvEn#rugbynationale Rennes Etudiants Club Rugby Officiel @RennesRugby pic.twitter.com/3MWoj6BK1Y — 🏉RUGBYZONE.TV - Le meilleur du Rugby 📺 (@RugbyZoneTV) November 20, 2022

Théo Defrance étant sorti, c'est l'arrière Josselyn Bouchon qui se charge de prendre les points. Un garçon plutôt réputé pour ses qualités ballon en main que face au but, mais qu'importe, à cette distance, il prend ses responsabilités. Et bam, le ballon heurte le poteau ! Bien sûr, à cette distance, personne n'était monté et voilà que la gonfle retombe dans les bras des Rennais. Après un dégagement et une ultime séquence proche de la ligne médiane, les locaux sortaient le ballon en touche et le REC l'emportait pour la 2ème fois de la saison seulement. Sale final pour les Hyèrois, d'autant qu'ils se déplaceront à Dax ce week-end, chez l'actuel 2ème de la Nationale. Pas le meilleur endroit pour prendre des points...