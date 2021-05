VIDEO. 94 points, 12 essais, 1 rouge : c'était quoi ce match de malade entre les Harlequins et les Wasps ?

Retour sur le match le plus spectaculaire du week-end, qui opposait les Harlequins aux Wasps, en Premiership.

Il y a déjà quelques années que les London Wasps n'existent plus. Mais à chaque rencontre face aux Harlequins, on ne peut s'empêcher de sentir un air de derby entre les deux anciens rivaux de la capitale britannique. Désormais basées à Coventry, les Guêpes se rendaient ce week-end au Stoop, pour un duel attendu dans cette Premiership 2020/2021.

Si les visiteurs n'ont plus rien à jouer en championnat, les Harlequins espèrent bien décrocher un ticket pour les demi-finales...

Et qu'on se le dise : s'il y avait bien un match à ne pas manquer ce week-end, c'était bien celui-là. On ne veut pas trop vous spoiler plus qu'avec les informations contenues dans le titre. Mais avec douze essais et près de 100 points inscrits, difficile de bouder devant un tel spectacle. Le match a aussi "profité" du carton rouge reçu par Mike Brown au début de la seconde période, avec de nombreux espaces exploités par les Wasps. Et que dire de la performance de Marcus Smith ?

Allez, bon visionnage, et vive le rugby anglais :

Crédit vidéo : Premiership Rugby