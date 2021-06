VIDEO. 78 points, 11 essais, la finale de Premiership, c'était autre chose que celle de Top 14

Les Chiefs et les Harlequins ont produit une superbe finale en Premiership en marquant près de 80 points à la faveur de 11 essais.



Deux clubs ont été titrés ce week-end : Toulouse et les Harlequins. Le hasard du calendrier a voulu que la finale de la Premiership se joue le lendemain de celle du Top 14. Champions d'Europe et d'Angleterre l'an passé, les Chiefs ont perdu leurs deux titres cette année au profit du Stade Toulousain et des Harlequins après une finale mémorable. En effet, si la finale du championnat de France n'a accouché que d'un seul essai, celle de Premiership a été particulièrement spectaculaire avec 11 réalisations pour un score final de 40 à 38 ! On rappellera que seulement 26 points ont été inscrits vendredi soir au Stade de France. Pour la petite histoire, Louis Lynagh s'est fendu d'un doublé sur la pelouse où illustre père Michael Lynagh a remporté la finale de la Coupe du monde il y a de ça 30 ans !