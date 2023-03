VIDEO. 6 Nations. ''On est chez nous ! On est chez nous !'' les supporters français se lâchent à Twickenham

Les supporters français qui ont fait le déplacement en Angleterre pour encourager l'équipe de France ont assisté à un moment historique. Ils l'ont célébré en chanson.

Humiliation, fessée, démonstration, les supporters exultent sur Twitter après la victoire historique de la France en AngleterreTous les supporters (du moins ceux qui étaient pour les Bleus) ont vibré devant la performance historique de l'équipe de France samedi en Angleterre. Les Bleus de Fabien Galthié ont infligé une correction monumentale aux Anglais à Twickenham et marqué plus de 50 points. Ramos a ouvert la marque dès l'entame puis Flament a doublé mise. Avant la pause, le 3e ligne Charles Ollivon a enfoncé le clou pour un large avantage, 27 à 3. Mais les Tricolores n'ont pas levé le pied pour autant. Après un essai de Freddie Steward pour les locaux, les Français ont remis la main sur le cuir et Thibaud Flament y est allé de son doublé à l'instar d'Ollivon quelques minutes plus tard. Le travail des avants tricolores a été formidable dans cette partie. Une domination qui a permis au 15 de France de jouer à sa main malgré la pluie. Si bien qu'en l'espace de trois minutes, en fin de rencontre, Damian Penaud a franchi la ligne de craie à deux nouvelles reprises. Alors que les supporters anglais quittaient la pelouse, ceux de l'équipe de France entonnaient un "On est chez nous ! On est chez nous !" qui restera gravé dans les mémoires des locaux comme le célèbre "Sorry good game.