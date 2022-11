TOP 14. VIDÉO. Qu’est-ce que c’était que cette fin de match folle entre Toulouse et Paris ?

Ce samedi 5 octobre au Stade Ernest Wallon, Toulousains et Parisiens ont offert une fin de match assez folle aux amateurs de ballon ovale.

Si on avait voulu la prédire, on n’y serait sûrement pas arrivée. En ouverture de la 10ᵉ journée de Top 14, le Stade Toulousain accueillait le Stade Français sur sa pelouse. Un choc au sommet, puisque les deux formations occupent les deux premières places du classement à l’entame du match. Mais 80 minutes après cette dernière, c’est bien la fin de match de Toulouse qui a dû en étonner plus d’un. En effet, les Toulousains étaient menés de 5 points sur leur pelouse à la 79ᵉ minute. Quelques secondes avant le coup de sifflet final, Paul Costes va en Terre promise. Ce dernier est à la conclusion d’un mouvement collectif de toute beauté. Avec un jeu de passe rapide, les rouge et noir n’épargne pas un Stade Français auteur d’une performance convaincante. Sauveur du Stade Toulousain pour son second match en professionnel, le jeune espoir à la conclusion de l’essai exulte et ne cache pas sa joie. Mais dans l’euphorie, l’idée d’une victoire toulousaine est rapidement tombée. VIDEO. Top 14. Scène invraisemblable à Toulouse : deux hommes s'attachent aux poteaux, le match stoppé !



Malheureusement pour les Toulousains et leurs supporters, Edgar Retière rate la transformation de l’ultime essai. À environ 7 mètres de la ligne de touche et au niveau des 22 mètres adverses, il tape le poteau. Le Stade Toulousain concède donc un match nul inattendu (16-16), qui aurait même pu se concrétiser par une victoire. Comme un symbole, un petit groupe de joueurs, Toulousains et Parisiens semblent venir réconforter le jeune ouvreur haut-garonnais. Il effectuait ce samedi son troisième match en professionnel. Face aux journalistes, l’entraîneur de la mêlée du Stade Toulousain s’est exprimé. Il essaye de voir le bon côté du bilan de ce début de saison toulousain. Voici les propos de ce dernier, retransmis par L’Équipe :

On a manqué de maîtrise dans l'occupation en première période, il y a aussi deux pénaltouches perdues et ça coûte cher dans un match serré. Notre bilan est positif avec une première place et 35 points. Au vu du match, c'est bien de prendre deux points, mais il y a beaucoup de situations qui nous permettent de penser qu'on pouvait espérer mieux.”