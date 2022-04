Top 14. VIDÉO. Christophe Urios recadre son kiné en plein match : ''Il a fallu que je le secoue un peu !''

Lors de la victoire à Montpellier, Christophe Urios, très tendu, a secoué son kiné. Il est revenu sur cet ''incident'' en fin de rencontre non sans humour provoquant l'hilarité générale sur le plateau.

Ce dimanche, l'UBB a frappé un grand coup, en s'imposant sur la pelouse du leader montpelliérain et se rapprochant par ailleurs à deux petits points des Cistes. Une victoire acquise au forceps dans les dernières minutes d'un match stressant, sous haute tension. De la tension justement, il y en avait en bord du terrain. Une image a particulièrement fait réagir, hier soir. Christophe Urios, s'en est pris à l'un de ses kinés qui visiblement n'avait pas compris les consignes du coach girondin, lors de la dernière mêlée de la rencontre. Celui-ci l'a repris à l'ordre et lui a même adressé une très légère tape sur l'épaule. Non sans humour, Urios est revenu sur cet ''incident'' au micro de Canal + en fin de rencontre : '' (sourire) P*****, les mecs ils me font dégoupiller parfois ! C'est Sébastien, notre kiné. Le problème, c'est que je l'appelle et il s'en va comme un con et il ne sait pas où il va. Je lui demande : 'Mais qu'est-ce-que tu fais ?' Attends que je te dise les choses ! Après il est parti, mais il a fallu que je le secoue un peu. J'espère que je ne vais pas passer devant la Commission de discipline !''

Une réaction qui a provoqué l'hilarité générale sur le plateau du Canal Rugby Club. Une image drôle, qui témoigne cependant de la pression qui régnait dans les rangs bordelais et l'importance de ce match à Montpellier, après une série de 8 défaites en 9 matchs. L'Union Bordeaux Bègles est peut-être de nouveau lancée.