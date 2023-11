TOP 14. RUGBY. Victorieux à Clermont, Toulon doit-il bousculer sa hiérarchie dans son XV star ?

Le RC Toulon s’est imposé à Clermont dans le cadre de la 7ᵉ journée de Top 14. Une victoire obtenue avec beaucoup de suspens (27-30).

Le RC Toulon était parti à Clermont avec une équipe remaniée et des doutes en tête, finalement, elle revient d’Auvergne avec quelques pistes de certitudes. Ce samedi, les Rouge et Noir du Var ont décroché un succès important en Auvergne (27-30). Grâce à cette victoire, le RCT grimpe dans le Top 6 et retrouve le sourire.

Pourtant, dès l’ouverture du match, les supporters toulonnais se demandaient sûrement à quelles sauces ils allaient être mangés. Après seulement 6 minutes de jeu, Peceli Yato naviguait sans problème dans la défense varoise. Si Jules Coulon rassurait les siens (27ᵉ), une nouvelle réalisation clermontoise revenait au galop derrière (Folau Fali’inga, 32ᵉ).

D'autant plus, après la victoire contre le Racing 92, le XV de départ paraissait bien maigre pour le défi auvergnat. Mais à Clermont, les Waisea et autres Ollivon n’ont pas manqué à l’appel. Finalement, l’entrée de Baptiste Serin à la 52ᵉ minute, à la place de Ben White, nous a presque rappelé que la feuille de match se composait principalement de seconds couteaux. L’essai de Wainiqolo nous a rappelé pourquoi les stars du RCT étaient si importantes sur la rade, mais la dynamique du match dans sa globalité questionne sur l’intérêt du reste de l’effectif toulonnais.

Fin de match de ZINZIN ! 😱



C'est le @RCTofficiel qui finit par faire plier les Clermontois et décroche sa première victoire à l'extérieur cette saison !#ASMRCT pic.twitter.com/WiVknn7QFa November 18, 2023

Toulon a de quoi surprendre...

Ainsi, l’heure est venue de se demander si certains ustensiles habituels risquent de voir une concurrence ressurgir du fond du tiroir. Convaincants par intermittence depuis le début de saison, les hommes de Pierre Mignoni vont-ils enfin trouver la solution pour exploiter pleinement leur effectif ?

En conférence de presse, Sergio Parisse a eu conscience que tous les joueurs du RCT voulaient avoir leur mot à dire sur le pré. Après la rencontre, l’Italien a évoqué un “signal très fort de la part d'un groupe de joueurs qui n'avait pas beaucoup joué ces derniers temps.”

Selon des propos rapportés par L’Équipe, il évoque une profondeur de banc satisfaisante et exploitable au Michelin :

Ils ont montré qu'on peut compter sur eux. On est contents de cette réponse-là. On n'a pas fait tourner parce qu'on pensait déjà à la réception de Castres, mais parce que c'est un Championnat très long et des mecs méritaient de jouer. On a eu une réponse de ce groupe, des joueurs qui ont moins joué, c'était extraordinaire. Ça fait du bien pour le groupe et l'avenir.”

Comme un symbole, cette rencontre a également été le passage d’une génération à une autre. Ce samedi, le public clermontois a mis entre parenthèses l’émotion du match pour illustrer celle d’un adieu. Même s’il est rentré de nouveau en fin de match, Alun Wyn Jones fait sa dernière partition à Clermont avec le RCT et est honoré par les deux formations.

