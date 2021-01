Top 14 - MHR. La défaite de trop face au Stade Toulousain, Xavier Garbajosa écarté ! [VIDEO]

🚨 Info @canalplus Xavier Garbajosa n’est plus le manager du @MHR_officiel . @PSaintAndre reprend les commandes et retrouve le terrain, accompagné de ses adjoints Olivier Azam et @ElissaldeJB . Plus d’infos à suivre à 20h10 dans le #CRC avec @IsaIthurburu @Guilhem7582 .

La défaite de trop pour Xavier Garbajosa. L'entraîneur du MHR a été écarté par la direction. L'ancien sélectionneur du XV de France, Philippe Saint-André, jusqu'ici, directeur du rugby, va lui succéder. Il sera épaulé par Olivier Azam (avants) et Jean-Baptiste Elisslade (arrières).

Après une analyse détaillée de notre situation sportive, le Montpellier Hérault Rugby et Xavier Garbajosa ont décidé de mettre un terme à leur collaboration.

Nous tenons à remercier Xavier Garbajosa pour tout ce qu’il a apporté au club. Xavier a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail. Il a notamment œuvré pour structurer notre centre de formation et permis d’intégrer nos jeunes au sein de l’effectif professionnel. Il a également contribué à accompagner et révéler nos internationaux. Il restera donc une empreinte « Garbajosa » au sein du MHR et nous tenons à le remercier vivement pour toutes ses actions.

Nous lui souhaitons également le meilleur pour l’avenir.

Le MHR se restructure à compter de ce jour avec Philippe Saint André qui reprend le management de l’équipe professionnelle au soutien du staff actuel et plus particulièrement des 2 entraîneurs : Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam.