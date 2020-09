Top 14 - L’incroyable sauvetage de Filipo Nakosi sur Arthur Coville ! [VIDÉO]

Ce week-end, Castres recevait le Stade Français sur sa pelouse. Même si les Tarnais n’ont pas pu empêcher la défaite, l’ailier Nakosi s’est illustré par un magnifique sauvetage.

Voilà surement l’action qui pourrait résumer, à elle seule, le duel acharné que ce sont livré les deux équipes, dimanche dernier. À la 47ème minute de ce match encore indécis, les avants parisiens réalisent (encore) un très bon travail, et progressent grâce à un ballon porté. Le jeune demi de mêlée Arthur Coville décide alors de s’échapper petit coté, et donne à son ailier Lester Etien. L’international français se lance alors dans un numéro en soliste, et dépose à la suite... 3 défenseurs castrais ! Juste avant de retrouver son numéro 9, dans un 2 contre 1 d’école. Le capitaine des Bleuets champion du monde 2018 lâche alors les gaz, et on se dit que personne ne le rattrapera plus.

Mais c’était sans compter sur un énorme retour de Filipo Nakosi, revenu expressément de son aile à l’opposé du terrain. Le Fidjien réalise alors un merveilleux sauvetage qu’on vous propose de revoir ici.

Le frangin de Tuisova n’aura finalement fait que repousser l’échéance, mais les hommes de Mauricio Reggiardo lui doivent peut-être le point de bonus défensif.

Crédit vidéo : Canal +