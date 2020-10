Top 14 - ASM. Azéma fustige la mêlée paloise après la grave blessure de Beheregaray [VIDEO]

L'entraîneur de l'ASM Franck Azéma estime que la blessure de son talonneur Yohan Beheregaray aurait pu être évitée face à la Section paloise.

Clermont sera privé de son talonneur Yohan Beheregaray pour les six prochains mois. Victime d’une rupture d’un ligament du genou gauche avait été contraint de quitter ses partenaires face à la Section Paloise avant même la demi-heure de jeu. Il a été opéré cette semaine. Beheregaray a été touché sur une mêlée devant les perches clermontoises. Alors que l'arbitre avait sifflé peu après l'introduction du numéro 9 palois, les avant de la Section ont continué de pousser. Obligeant l'homme au sifflet à s'en servir une fois de plus.



Pour l'entraîneur de l'ASM Franck Azéma, c'est une blessure qui n'aurait jamais dû arriver. "La mêlée était terminée, tu ne dois plus pousser, ce qu’a fait Pau. C’est une faute", lance le technicien via La Montagne. Il considère que l'officiel aurait dû pénaliser les visiteurs et n'ont pas seulement leur rappeler qu'il ne faut plus pousser après le coup de sifflet comme cela a été le cas. "C’est aberrant. Et il n’y a pas eu de citation, ça passe à travers..." Si une pénalité n'aurait peut-être pas été de trop, on imagine mal le commissaire à la citation citer tout le pack palois. Cependant, à l'heure où la sécurité des joueurs est sur toutes les bouches, on peut facilement comprendre l'agacement des Clermontois.