Super Rugby - Sevu Reece conclut une superbe action de 60m après 59 secondes ! [VIDÉO]

Ce dimanche, les Crusaders ont remporté leur premier match du Super Rugby Aotearoa face aux Hurricanes.

Les Crusaders, ancienne équipe de Dan Carter désormais engagé avec les Blues, on fait leur entrée dans le Super Rugby Aotearoa. Le triple champion en titre a fait la différence en fin de partie avec des essais à la 68e et à la 74e. À l'heure de jeu, les deux équipes étaient dos à dos, 25 partout. Pourtant, les locaux n'avaient franchi la ligne qu'à une seule reprise par Aumua (63e). C'est grâce au pied de Jackson Garden-Bachop, auteur de cinq pénalités, qu'ils sont restés dans la partie. Comme lors des trois autres matchs, les fautes dans les rucks dues aux nouvelles règles ont pesé sur le score du match. De leur côté, les Crusaders ont trouvé la faille à cinq reprises. En profitant non pas de l'indiscipline adversaire mais d'erreurs défensives. Dès l'entame du match, avant même la première minute, Sevu Reece a conclu une action de 60m où la dextérité ballon en main des attaquants a été décisive.