Super détente, super vitesse, May châtie l'Irlande en mode super-héros [VIDEO]

L'ailier anglais Jonny May a pesé sur le match entre l'Angleterre et l'Irlande avec un superbe doublé en première période.

Pas de matchs annulés dans la poule A. Après avoir dominé les Géorgiens sans trop de difficultés, les Anglais ont pris le dessus sur l'Irlande ce samedi dans la Coupe d'automne des nations. Pas de score fleuve cette fois-ci même si les locaux ont globalement eu la main mise sur la partie. Il a fallu attendre la 73e pour voir les Irlandais marquer leur premier essai par Sckotdale. Une réalisation qui n'a pas fait basculer la rencontre. Les hommes d'Eddie Jones menaient 18 à 0 depuis le doublé de Jonny May. En l'espace de trois minutes entre la 17e et le 20e, le joueur de Gloucester a fait basculer la rencontre. Une première fois sur une passe au pied de Farrell où il s'est envolé par-dessus l'arrière du Trèfle. Après avoir activé la super détente, c'est la vitesse supersonique qu'il a utilisé pour déposer la défense irlandaise sur 90 mètres ! L'un des plus beaux essais personnels de l'année. Crédit vidéo : Home Of Rugby