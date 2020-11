Stade Toulousain - Médard fait parler ses cannes de jeunot pour la victoire à Pau [VIDEO]

Le Stade Toulousain s'est imposé sur la pelouse de la Section Paloise ce samedi en Top 14. Maxime Médard a marqué le seul essai toulousain.

Cela faisait presque un mois que le Stade Toulousain n'avait pas gagné en Top 14. Battus à la maison par Lyon, punis par Paris et tenus en échec par les Castrais, les hommes de Mola étaient sur une très mauvaise série. Ils y ont mis fin ce samedi en allant infliger à Pau sa quatrième défaite de rang. La deuxième au Hameau en quelques semaines. Après un excellent début de saison, les Palois accusent le coup. Et ce, même si Antoine Hastoy a encore une fois été très en vue. Il a porté son équipe en marquant tous les points à la faveur d'un essai transformé et de trois pénalités. Si bien que les locaux ont compté dix points d'avance. Zack Holmes a aussi été précieux face aux perches et c'est dans le second acte que Toulouse a produit son effort. À l'image d'un Maxime Médard retrouvant ses jambes de vingt ans sur une remise intérieure de l'ouvreur australien. Une accélération fatale qui a permis aux visiteurs de prendre l'avantage pour finalement s'imposer. Crédit vidéo : CANAL+ Sport