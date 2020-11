Sans club à cause la crise, Clément Lagain (ex-Colomiers) a rebondi dans la menuiserie [VIDÉO]

L'ancien joueur de Colomiers Clément Lagain entame sa reconversion, après s’être retrouvé sans club en raison de la crise économique que traverse le rugby.

C’est une histoire comme on en connaît malheureusement de plus en plus par les temps qui courent. Ce n’est un secret pour personne, le rugby dans son ensemble connait une crise économique dû au Covid-19, à laquelle n’échappent pas les clubs professionnels. 120 joueurs se sont donc retrouvés au chômage en cette fin de saison précipitée, des chiffres qui ont triplé par rapport aux précédentes. Parmi ceux-là, Clément Lagain, 30 ans, passé notamment par l’Aviron Bayonnais, et qui s’est vu contraint de quitter Colomiers après huit ans passés dans le club haut-garonnais et plus de 100 matchs de Pro D2 joués. Une situation délicate qui n’a pas pour autant plombé le moral du jeune papa. En effet, à la suite de cette nouvelle, l’ancien ailier a décidé de se reconvertir dans la menuiserie, lui déjà diplômé d’un CAP menuisier obtenu il y a dix ans. « C’est vraiment différent, ça n’a rien à voir. Après, je suis quand même content d’être là et de basculer dans une nouvelle vie et de savoir où je peux aller contrairement à certains qui ne savent pas trop comment enchaîner », expliquait-il à France Info.

« Si on ne pense pas à l’après, on va droit à l’accident »

Une situation devenue quasiment habituelle, qui rend primordial le projet de reconversion comme le précise Mathieu Giudicelli le directeur adjoint de Provale : « On est face à des carrières qui sont courtes, de sept ans en moyenne et composée uniquement de CDD, de deux ans en moyenne. Donc forcément si on ne pense pas à l’après, on va droit à l’accident. Clément est un exemple, et moi je le mets en lumière. » Aujourd’hui Clément Lagain entame une donc une nouvelle vie, sans pour autant délaisser totalement le rugby, puisqu’il évolue au niveau amateur, au FCTT, club de Fédérale 1.